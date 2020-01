Nordenham Das Wintervergnügen Nordenham on Ice bleibt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Drahtseilakt. Das hat sich jetzt einmal mehr bestätigt. Nach Angaben des Veranstalters Peter Böseler ist die Auslastung der Eisbahn geringer als in den Vorjahren gewesen – mit entsprechenden Auswirkungen auf den Umsatz. Weil auch die Sponsorengelder rückläufig sind und gleichzeitig die Kosten steigen, mag Peter Böseler noch keine Zusage für eine Neuauflage in diesem Jahr geben.

„Ich muss die genaue Kostenabrechnung abwarten“, sagt der Zeltverleiher aus Schweierzoll. Bis Ende Januar soll eine Entscheidung über die Zukunft von Nordenham on Ice gefallen sein. Gut gelaufen sei aber auf jeden Fall der ebenfalls von ihm ausgerichtete Weihnachtsmarkt. „Die Standbetreiber sind sehr zufrieden“, sagt Peter Böseler.

Aus Sicht der City-Managerin Ilona Tetzlaff wäre der Verlust der Eislaufbahn „eine Katastrophe“. Es müsse alles getan werden, um diese Winterattraktion weiter anbieten zu können, sagt die Geschäftsführerin des Vereins Nordenham Marketing & Touristik (NMT).

Der Marketingverein unterstützt den Eisbahn-Veranstalter, indem er den Großteil des Erlöses aus der alljährlichen Nikolaustombola für Nordenham on Ice spendet. Am Donnerstag überreichte NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff an Peter Böseler einen symbolischen Scheck über 1500 Euro.

Insgesamt beläuft sich der Erlös der Nikolaus-Aktion auf 2000 Euro. Die verbleibenden 500 Euro bekommt die Naturschutzbund-Ortsgruppe Nordenham-Butjadingen. Gruppensprecher Michael Hesse und Birgit Heinemann, die zur Leitung der Jugendgruppe gehört, nahmen die Spende dankbar entgegen. Nach ihren Angaben will die Nabu-Ortsgruppe das Geld für die Anschaffung von Werkzeugen und Bastelmaterialien verwenden.