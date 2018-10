Nordenham Von einer Kündigungswelle zu sprechen, wäre übertrieben. Aber der personelle Aderlass, der vor allem die Bauverwaltung betrifft, treiben Bürgermeister Carsten Seyfarth einige Sorgenfalten auf die Stirn. Gegenüber der NWZ bestätigt er, dass vier Mitarbeiter des Baudezernats ihre Kündigungen eingereicht haben und schon bald das Rathaus verlassen. Und das ist womöglich noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Zu den Abgängen gehört die Leiterin des Bauverwaltungsamtes, Sabine Walther. Die Beamtin, die als ausgewiesene Expertin für Förderprogramme gilt, wechselt mit Beginn des nächsten Jahres zur Gemeinde Stadland.

Bürgermeister Carsten Seyfarth betont, dass es für jede Kündigung „individuelle Gründe gibt, die ich akzeptieren muss“. Dabei ist er sich darüber im Klaren, dass die Wiederbesetzung der Stellen „eine große Herausforderung wird“.

Die Zeiten, als Jobs im öffentlichen Dienst ganz oben auf der Wunschliste junger Leute standen, sind vorbei. Besonders in technischen Berufen haben es die Kommunen immer schwerer, im Ringen um Fachkräfte mit der privaten Konkurrenz mithalten zu können. „Die Bezahlung in der freien Wirtschaft ist einfach besser“, sagt Carsten Seyfarth. In dem Zusammenhang verweist er auf die Tarifrichtlinien, die den Kommunen wenig Spielraum lassen, finanzielle Extras als Lockmittel einzusetzen.

Randlage ist ein Problem

Ein kleiner Trost mag sein, dass andere Städten und Gemeinden auch unter dem zunehmenden Fachkräftemangel leiden müssen. Doch in Nordenham kommt laut Carsten Seyfarth die geografische Randlage hinzu. „Das ist für uns ein zusätzliches Problem“, weiß der Bürgermeister.

Neben Bauingenieuren und anderen Fachleuten mit technischer Ausbildung fehlt es an Personal im Erziehungsbereich. In den Kindergärten der Stadt Nordenham zeichnet sich über kurz oder lang ein verschärfter Personalmangel ab.

Der Bürgermeister hat den Handlungsbedarf erkannt und feilt an einem Konzept, mit dem die Stadt Nordenham im Wettbewerb um Nachwuchskräfte punkten kann. „Wir müssen uns als Arbeitgeber attraktiv darstellen“, sagt er. Dabei macht er kein Geheimnis daraus, dass die Konkurrenz nicht nur aus Privatbetrieben besteht, sondern ebenso aus anderen Kommunalverwaltungen.

Eine Möglichkeit, zum Beispiel Ingenieure frühzeitig an die Stadt Nordenham zu binden, sieht er in bezahlten Praktika für Studenten. Auch eine Vergütung für angehende Erzieherinnen während ihrer Praktikumsphasen komme in Betracht. Ebenso könnten Beschäftigungsmodelle, die besonders auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgerichtet sind, die Stadtverwaltung für junge Fachkräfte interessant machen. Dabei denkt der Bürgermeister unter anderem an Telearbeit.

Neue Wege gehen

„Wir müssen neue Wege gehen“, sagt Carsten Seyfarth, „wenn nicht mit der Bezahlung, dann müssen wir mit weichen Faktoren für uns werben.“

Zurzeit weist der Stellenplan der Nordenham 256 Arbeitsplätze aus. Davon sind 17 mit Beamten besetzt. Die Zahl der Auszubildenden bewegt sich zwischen acht und zwölf. „Die Besetzung der Ausbildungsplätze ist bisher kein Problem gewesen“, sagt der Bürgermeister.

Bliebe noch die Frage, warum sich ausgerechnet aus der Bauverwaltung auffällig viele Mitarbeiter verabschieden. Noch weiß Carsten Seyfarth darauf keine Antwort. „Das müssen wir noch untersuchen“, sagt er.