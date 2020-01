Nordenham An einen Trip mit der Achterbahn fühlt sich Bürgermeister Carsten Seyfarth erinnert. Von einer Berg- und Talfahrt spricht sein Stellvertreter Bert Freese. Die beiden Führungskräfte der Nordenhamer Stadtverwaltung schildern damit die Kapriolen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/21. Das Hin und Her mit den mehrfach veränderten Zahlen- und Datengrundlagen hat für ein großes Durcheinander gesorgt. Doch inzwischen sind die Finanzplaner wieder in der Spur. Sie haben jetzt einen neuen Haushaltsplanentwurf aufgestellt und den Ratsfraktionen vorgelegt. Die Finanzprognosen sind zwar nicht mehr ganz so düster wie im November vergangenen Jahres. Aber die Stadtverwaltung hält es nach wie vor für erforderlich, die Grund- und die Gewerbesteuern zu erhöhen.

Strassensanierungen erst ab dem Jahr 2025 wieder möglich Bis zum Jahr 2025 möchte die Stadt Nordenham mit Hilfe der Mehrerträge bei der Grund- und der Gewerbesteuer einen Überschuss von insgesamt 4,073 Millionen Euro erwirtschaften. Davon ist das Defizit in Höhe von 952 000 Euro aus dem Jahr 2019 abzuziehen. So bleiben noch 3,12 Millionen übrig. Mit dem Überschuss von 3,12 Millionen im Fünfjahresplan will die Verwaltung es ermöglichen, dass die Stadt Nordenham sich wieder größere Investitionen leisten kann. Dazu zählt unter anderem Bau einer neuen Sporthalle in Friedrich-August-Hütte. Straßensanierungen sind nach Angaben des Vize-Verwaltungschefs Bert Freese frühestens ab 2025 wieder denkbar. Das hängt mit der im vergangenen Jahr vom Stadtrat beschlossenen Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung zusammen. Weil die Stadt zur Finanzierung dieser Vorhaben keine Anliegerbeiträge mehr erheben darf, sind entsprechende Überschüsse im Haushalt erforderlich. Für die Erneuerung von Radwegen sieht der Haushaltsentwurf für dieses Jahr 135 000 Euro vor. In 2019 waren es dank einer Sonderzahlung des Landkreises Wesermarsch noch 300 000 Euro. Den Rotstift setzt die Verwaltung unter anderem bei einigen Neubauvorhaben an. Dazu gehören das Feuerwehrhaus in Abbehausen und die Sporthalle in FAH. Gestrichen sind auch die Investitionen für den Ausbau der Johannastraße und der Viktoriastraße. Die freiwilligen Leistungen und damit die Zuschüsse an Vereine bleiben von den Kürzungen verschont. Der Finanzausschuss des Stadtrates kommt am Donnerstag, 6. Februar, zu den Haushaltsberatungen zusammen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15.30 Uhr im Ratssaal.

Die Steuererhöhungen sind nach den Worten des Vize-Verwaltungschefs Bert Freese notwendig, um Rücklagen für Investitionen zu bilden. In den nächsten Jahren sei die Stadt auf diese Mittel dringend angewiesen, weil sie sich sonst die hohen Ausgaben für Straßenerneuerung, Sportstättenbau und Radewegesanierung nicht leisten könnte.

Die Verwaltung hält an ihrem schon Ende vergangenen Jahres präsentierten Vorschlag fest, die Hebesätze folgendermaßen aufzustocken:

• Grundsteuer A von 420 auf 490 Prozent (Mehreinnahme 28 200 Euro in 2020)

• Grundsteuer B: von 450 auf 490 Prozent (Mehreinnahme 495 800 Euro in 2020)

• Gewerbesteuer von 420 auf 460 Prozent (Mehreinnahme 1,149 Millionen Euro in 2020)

Die Grundsteuer A gilt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für die meisten anderen Grundstücke. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine gewinnabhängige Steuer, die Gewerbetreibende abführen müssen.

50 Euro mehr Jahr

Maßgebend für die Berechnung der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgelegte Steuermesswert einer Immobilie. Er wird zur Ermittlung der im Jahr zu zahlenden Steuer mit dem von der Kommune festgelegten Hebesatz multipliziert. Die geplante Erhöhung dieses Hebesatzes bei der Steuer B führt dazu, dass sich die meisten Grundeigentümer in Nordenham auf Mehrkosten von etwa 50 Euro im Jahr einstellen müssen.

Zwischenzeitlich hatte die Verwaltung erwogen, die Steuererhöhung etwas abzumildern. Das hing damit zusammen, dass sich Anfang Januar ein unverhoffter Geldsegen in Folge einer beträchtlichen Gewerbesteuernachzahlung angedeutet hatte. Zunächst war von 7,4 Millionen Euro die Rede, dann reduzierte sich der Betrag auf 4 Millionen Euro. Und am Ende blieb davon nichts mehr übrig, weil sich am 17. Januar herausstellte, dass ein Finanzamt außerhalb Nordenhams eine falsche Berechnung vorgenommen hatte. Damit standen die Finanzplaner der Stadt wieder bei null und mussten mit der Haushaltsplanung von vorne anfangen.

Ausgangslage war ein drohendes Defizit von 1,76 Millionen Euro in diesem Jahr aufgrund der Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen. Um gegenzusteuern, sieht die Verwaltung eine zehnprozentige Kürzung der Unterhaltungsausgaben für Straßen, Wege und Gebäude vor. Das ergibt eine Einsparung von 921 550 Euro. Außerdem sollen im Personaletat 300 000 Euro abgeknapst werden.

Dickes Minus drohte

Unter Einberechnung einer erwarteten Gewerbesteuermehreinnahme von 700 000 Euro und einiger anderer Positionen, die sich gegenüber der ursprünglichen Kalkulation verändert haben, bliebe unter dem Strich immer noch ein zu befürchtendes Minus von 1,37 Millionen Euro im Jahresergebnis 2020. Das hat die Verwaltung dazu veranlasst, an ihrer Forderung nach einer Steuererhöhung festzuhalten.

Die Einsparungen sollen im Zusammenspiel mit den zusätzlichen Einnahmen bei der Grund- und der Gewerbesteuer die Finanzen der Stadt Nordenham in den nächsten Jahren wieder ins Lot bringen. Wenn der Stadtrat den von der Verwaltung empfohlenen Maßnahmen zustimmt, sind mittelfristig diese Jahresergebnisse zu erwarten:

• 2020: +229.720 Euro

• 2021: -858.190 Euro

• 2022: +493 010 Euro

• 2023: +1,86 Millionen Euro

• 2024: +2,35 Millionen Euro