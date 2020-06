Nordenhamer Innenstadt: Ab sofort freie Fahrt in der Fußgängerzone

Nordenham Viele haben es noch gar nicht gemerkt, weil die Stadt Nordenham niemanden darüber informiert hat. Aber es stimmt tatsächlich: Der nördliche Abschnitt der Fußgängerzone ist jetzt keine Fußgängerzone mehr, sondern eine verkehrsberuhigte Zone. Autofahrer dürfen somit diesen Abschnitt der Einkaufsmeile nutzen. Dabei müssen sie allerdings auf das strenge Tempolimit achten. Zulässig ist lediglich eine Schrittgeschwindigkeit von 6 bis 7 Stundenkilometern.

Auf Nachfrage der NWZ hat Hergen Hadeler von der Verkehrsbehörde der Stadt Nordenham bestätigt, dass das Autofahren ab sofort in der nördlichen Fußgängerzone erlaubt ist. Es sind zwar noch nicht alle Schilder und Markierungen angebracht, aber die Durchfahrt ist bereits gestattet. Die Verkehrsfreigabe gilt für einen etwa 200 Meter langen Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße zwischen der Hafenstraße und der Lloydstraße. Der Fahrradverkehr ist in beide Richtungen zugelassen.

Einbahnstraße

In einer Einbahnstraßenregelung dürfen Autos von Norden her in die Fußgängerzone fahren und können sie über Lloydstraße wieder verlassen. Die Wilhelm-Böning-Straße bleibt für Kraftfahrzeuge gesperrt. Aus diesem Grund lässt die Stadt dort Pfosten aufstellen, die bei Notfällen entfernt werden können.

Der Lieferverkehr für den verbleibenden Teil der Fußgängerzone erfolgt über die Bahnhofstraße in Richtung Norden bis zur Lloydstraße.

Laut Hergen Hadeler hätte die vom Stadtrat beschlossene Öffnung der Fußgängerzone schon zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden sollen. „Aber dann kam Corona dazwischen“, sagt er. In Folge der Beschränkungen verzögerte sich das Projekt. Zum einen musste die Stadt länger als geplant auf die bestellten Schilder warten, zum anderen konnte der Bauhof nur eingeschränkt arbeiten.

Hergen Hadeler geht davon aus, dass die Beschilderung bis Ende nächster Woche komplett ist. Auch die Beseitigung der Fahrbahnmarkierungen im Einmündungsbereich Hafenstraße/Friedrich-Ebert-Straße steht noch auf dem Programm. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 10 000 Euro.

Vorstoß der FDP

Die FDP-Fraktion im Stadtrat hatte im Sommer vergangenen Jahres die Öffnung der nördlichen Fußgängerzone zum Thema gemacht und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Im November gab der Verwaltungsausschuss dafür grünes Licht. Die Verkehrsfreigabe soll zu einer Belebung dieses von Ladenleerständen geprägten Bereichs der Fußgängerzone beitragen. Die Inhaber der dort ansässigen Geschäfte begrüßen die Maßnahme, weil sie nun für ihre Kunden besser zu erreichen sind.