Nordenham Die Diskussion um eine mögliche Öffnung der nördlichen Fußgängerzone für den Verkehr nimmt an Fahrt auf. Die FDP-Fraktion im Stadtrat fordert, die Entscheidung nicht weiter hinauszuzögern und diesen Abschnitt der Einkaufsmeile kurzfristig für Autos und Fahrräder freizugeben. Einen entsprechenden Antrag hat Fraktionsvorsitzender Manfred Wolf jetzt dem Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth zukommen lassen.

Der FDP-Vormann begründet den Vorstoß damit, dass sich das „geschäftliche Leben in diesem Innenstadtbereich in den letzten Jahren auf ein Minimum reduziert hat“. Eine Verkehrsfreigabe betrachtet er als eine Chance für die Wiederbelebung der nördlichen Fußgängerzone, die von vielen Leerständen geprägt ist. Davon könnten auch die Grundstücke der Gemeinnützigen Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG) in dem Umfeld profitieren. Die GNSG hatte dort mehrere Immobilien aufgekauft, um Platz für ein Fachmarktzentrum zu schaffen. Dieses Projekt ist jedoch gescheitert, weil sich die Investoren zurückgezogen haben. Seitdem ist die künftige Nutzung der Grundstücke ungeklärt.

Mit Blick auf das veränderte Käuferverhalten, die Konkurrenz durch die Oberzentren und die zunehmende Bedeutung des Online-Handels hält die FDP-Fraktion die Fußgängerzone in ihrem bisherigen Umfang nicht mehr für erforderlich. Vor diesem Hintergrund biete sich eine Öffnung des Nordabschnitts für den Auto- und Fahrradverkehr an.

Die Freidemokraten schlagen eine Einbahnstraßenregelung vom Einmündungsbereich der Lloydstraße bis zur Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Hafenstraße vor. Auf größere Umbaumaßnahmen sollte verzichtet werden, solange keine verlässlichen Aussagen zur Zukunft der GNSG-Flächen vorliegen. Nach Einschätzung der FDP-Fraktion genügt es zunächst, die neue Verkehrsregelung auszuschildern und Parkplätze zu markieren.