Nordenhamer Lokal Stand Zwei Jahre Leer: Alles neu in der Brasserie

Nordenham „Eigentlich hatte ich ja gehofft, im Mai öffnen zu können“, erzählt René Kittel. Der neue Pächter der Brasserie am Marktplatz hatte zu Beginn des Jahres angekündigt, das Lokal zu übernehmen. Geplant war, Anfang Mai die ersten Gäste zu empfangen. „Corona hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt der gelernte Hotelfachmann.

Für jede Altersgruppe

Aufgrund der Pandemie hatte René Kittel die Umbaumaßnahmen zwischenzeitlich gestoppt, sich dann aber doch dazu entschieden, die Brasserie so schnell wie möglich in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. „Aktuell peilen wir die Eröffnung für Anfang Juli an“, sagt er.

Seit Beginn der Umbauarbeiten hat sich schon einiges getan in dem Lokal, das zuletzt zwei Jahre lang leergestanden hatte. „Die Küche sowie der Tresen sind bereits da“, erzählt René Kittel. Auch die Außenwerbung ist angebracht. Im Küchenbereich wird noch einiges erneuert. Das ist der Grund, warum René Kittel bisher noch keinen Außer-Haus-Verkauf anbietet. „Das ist einfach nicht möglich, wenn hier nebenbei noch umgebaut wird. Die Nordenhamer müssen sich noch etwas gedulden“, sagt er. Die Sanitäranlagen und Fußböden werden ebenfalls erneuert. Das Lokal soll heller und bunter werden, kündigt René Kittel an. Und er betont: „Ich möchte alle Altersgruppen ansprechen. Die Brasserie ist etwas für Jung und Alt“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Der Hotelfachmann, der zuletzt beim Landhotel Butjadinger Tor beschäftigt war, ist bereits seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig. Schon vor einigen Jahren hatte er die Brasserie betrieben. Jetzt möchte er einen Neustart wagen und ist sich sicher, dass er damit bei den Nordenhamern punkten kann. „Wir haben hier ja keine so große Auswahl an Lokalen“, sagt René Kittel. Schon jetzt bekomme er viele positive Rückmeldungen. Außerdem wurden bereits eine Menge Gutscheine gekauft. Die Bestellung ist per E-Mail möglich.

In der vergangenen Zeit hat René Kittel beim E-Center an der Atenser Allee gearbeitet. „Wenn ich dort an der Kasse gesessen habe, bin ich oft angesprochen worden“, erzählt der 36-Jährige. Er berichtet, dass er viel Zuspruch erhält und viele Leute schon jetzt ankündigen, die Brasserie zu besuchen, sobald es möglich ist.

Donnerstag ist Ruhetag

Insgesamt kann René Kittel 60 bis 70 Plätze in der Brasserie unterbringen. Hinzu kommen noch 108 Plätze im Außenbereich. Diese werden im Sommer gerne von Wochenmarktbesuchern genutzt, um einen Kaffee zu trinken, sagt der Pächter. Aktuell besteht in den Restaurants aufgrund der Corona-Pandemie eine Reservierungspflicht, um mögliche Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. „Die Leute setzen sich aber gerne spontan draußen hin und wollen nicht vorher reservieren“, sagt René Kittel. Er hofft also, dass es bald auch möglich ist, ohne vorherige Ankündigung in der Brasserie vorbeizuschauen.

Die Speisekarte kann bereits online eingesehen werden, genau so wie die Öffnungszeiten. „Der Donnerstag ist unser Ruhetag“, sagt René Kittel. Für Sonn- und Feiertage hatte er eigentlich ein Brunch-Buffet geplant. Da die Selbstbedienung an Buffets aus hygienischen Gründen derzeit aber nicht erlaubt ist, wird es das anfangs nicht geben. „Dafür muss ich mir dann etwas anderes überlegen“, sagt René Kittel.

Für die Eröffnung war ursprünglich eine große Feier geplant. Aufgrund der aktuellen Situation wird es im Juli nur ein „Soft-Opening“, also eine inoffizielle Eröffnung geben. „Die richtige Feier holen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr nach, wenn es wieder möglich ist“, kündigt René Kittel an.

Auch wenn derzeit nicht alles planmäßig läuft und René Kittel sich die Eröffnung der Brasserie natürlich anders vorgestellt hätte, sei er „grundsätzlich positiv gestimmt“. „Ich habe großes Vertrauen, dass die Nordenhamer mich unterstützen werden, und ich gebe mein Bestes, alle Erwartungen zu erfüllen“, sagt er.