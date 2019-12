Nordenham Nach fast 41 Jahren Selbstständigkeit möchte Rolf Ahlers beruflich kürzer treten und auch für sich selbst etwas mehr Urlaub machen, zumal er im April nächsten Jahres 65 Jahre alt wird. Daher hat er sein Reisebüro am Marktplatz in Nordenham verkauft. Er kann jetzt loslassen, weil er überzeugt ist, dass sein Unternehmen in gute Hände kommt: Ab 1. Januar ist die Reisebüro AG der Lufthansa City Center neuer Inhaber. Das bisherige Angebot und die Serviceleistungen werden uneingeschränkt fortgeführt. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen.

Büroleiterin bleibt

Elke Bruns (52), seit 31 Jahren im Reisebüro Ahlers tätig und seit 15 Jahren auch als Büroleiterin, übernimmt als künftige Angestellte der Lufthansa City Center Reisebüro AG vor Ort in Nordenham auch die Finanzverantwortung.

Rolf Ahlers wird für die nächsten zwei Jahre zum Mitarbeiter – vor allem in beratender Funktion. Dazu hat er sich vertraglich verpflichtet – mit „moderateren Arbeitszeiten“ als bisher, wie er schmunzelnd bemerkt.

Das bisherige Reisebüro Ahlers in Nordenham wird das zwölfte Reisebüro in Händen der vor drei Jahren gegründeten Lufthansa City Center Reisebüro AG. Die Geschäftsführung für alle bisher zwölf der AG gehörenden Büros befindet sich am Hauptsitz in Frankfurt am Main.

Bereits seit 26 Jahren ist das Reisebüro von Rolf Ahlers als Lufthansa City Center Franchise-Nehmer im Verbund der Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH. Es hatte sich dieser Kette als 57. Büro angeschlossen. Heute gehören dazu in Deutschland mehr als 300 Reisebüros.

Die Idee, eine AG zu gründen, um solche Reisebüros zu kaufen, deren Inhaber aus Altersgründen ausscheiden und keinen eigenen Nachfolger haben, hatte Rolf Ahlers als Aufsichtsratsmitglied der GmbH mit eingebracht. Damit soll verhindert werden, dass diese Büros zu anderen Reisebüro-Ketten oder anderen Kooperationspartnern abwandern.

Auch in neuen Händen und mit Unterstützung des bisherigen Inhabers Rolf Ahlers wird das Nordenhamer Reisebüro weiterhin über das Standardangebot hinaus vielfältige eigene Veranstaltungen auf die Beine stellen. Dazu gehören Gruppenreisen und Flusskreuzfahrten.

Der heute 64 Jahre alte Rolf Ahlers hatte im Januar 1979 mit einem Partner sein erstes Reisebüro an der Bahnhofstraße in Nordenham eröffnet. Seit dem 2. April 1984 führt er es alleine in Räumen am Marktplatz. Neu eröffnet worden ist es hier am 11. November 1993 als Lufthansa City Center.

Rolf Ahlers war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Der Verkauf an die vor drei Jahren gegründete Reisebüro AG war für ihn die erste Wahl und auch ein persönliches Anliegen.

Neben Büroleiterin Elke Bruns werden die übrigen drei Mitarbeiterinnen und die Auszubildende zum 1. Januar von der Lufthansa City Center Reisebüro AG übernommen. Eine der drei Mitarbeiterinnen wird wie bisher von Kroatien aus tätig sein.

Engagiert für Nordenham

Rolf Ahlers hat sich nicht nur für sein Unternehmen engagiert, sondern auch für die Stadtentwicklung in Nordenham. So war er in den 1990er Jahren etwa fünf Jahre Vorsitzender des damaligen Verkehrsvereins.

Er gehörte einem Arbeitskreis unter Leitung des früheren Bürgermeisters Hans Francksen zur Stärkung der Innenstadt an. Als Werbekreis-Vorsitzender hatte Rolf Ahlers im Jahr 2007 den Zusammenschluss des Werbekreises mit dem Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) erreicht.

Büroleiterin Elke Bruns reizt die Herausforderung, mehr Verantwortung in dem renommierten Nordenhamer Reisebüro zu übernehmen. „Ich habe hier meine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau absolviert, fühle mich hier sehr wohl und finde wichtig, dass es ein Lufthansa City Center bleibt.“ Elke Bruns fügt hinzu: „Wir arbeiten hier wie in einer großen Familie.“

Rolf Ahlers ist es ein Anliegen, auch Danke zu sagen: seinen Mitarbeiterinnen und seinen Kunden für das jahrzehntelange Vertrauen.