Note drei für die Lebensqualität

Nordenham Leben die Nordenhamer gerne in ihrer Stadt? Im Großen und Ganzen schon, aber wunschlos glücklich sind sie nicht. Das ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung, an der sich 1268 Einwohner beteiligt haben. Bei der Studie handelt es sich um eine kriminologische Regionalanalyse, bei der es in erster Linie um das Sicherheitsempfinden der Menschen geht. Themen sind aber auch die Wohnzufriedenheit und die Lebensqualität. Für diese Bereiche haben die befragten Nordenhamer im Durchschnitt die Note „Befriedigend“ abgegeben.

• Lebensqualität

Laut der wissenschaftlich begleiteten und aufgearbeiteten Studie fühlen sich die meisten Nordenhamer in ihren jeweiligen Stadtteilen wohl und bewerten die Lebensqualität dort als gut oder befriedigend. Für das gesamte Stadtgebiet vergeben sie in dieser Sparte die Note drei. Positiv hervorgehoben werden vor allem Ruhe, Gemeinschaftsorientierung, kurze Wege, gute Nahversorgung und das ländliche Umfeld. Kritikpunkte sind dagegen schlechte Straßen und Radwege, ungepflegte Immobilien und Flächen sowie eine stellenweise hohe Verkehrsbelastung.

• Sicherheit

Das Sicherheitsempfinden der Nordenhamer fällt im Landesvergleich niedriger aus – besonders bei Nacht. Tagsüber fühlen sich 94,3 Prozent der Befragten in der Unterweserstadt sicher, nachts aber nur 65,5 Prozent. Zum Vergleich: Auf Landesebene in Niedersachsen beläuft sich der Sicherheitswert bei Nacht auf 80 Prozent.

• Orte der Angst

Als Grund für die Unsicherheit führen viele Nordenhamer eine unzureichende Beleuchtung an. Die neuen LED-Straßenlaternen strahlen ihrer Meinung nach zu wenig Helligkeit aus. Bei der Frage nach Angstorten nennen die Bürger vor allem den Bahnhof, Einswarden und die Innenstadt einschließlich Fußgängerzone.

• Polizeiarbeit

Für die Arbeit der Polizei gibt es überwiegend gute Bewertungen. Mehr als die Hälfte der Befragten kreuzten „zufrieden“ oder „vollkommen zufrieden“ an. Über ein Viertel beurteilt die Zufriedenheit mit der Polizeiarbeit nur mit „teils, teils“. Bemängelt wird eine zu geringe Präsenz der Ordnungshüter in den Nächten und an den Wochenenden. Zudem wünschen sich die Bürger mehr Verkehrskontrollen. Damit sind allerdings nicht Geschwindigkeitsmessungen gemeint, sondern die Verfolgung und Bestrafung rücksichtsloser Autofahrer.

• Jugend

Die Schülerbefragung ist in Nordenham auf eine geringere Resonanz gestoßen als in anderen Orten, in denen solche Erhebungen stattgefunden haben. Ein auffälliges Ergebnis ist, dass sich viele junge Leute in der Unterweserstadt nachts nicht sicher fühlen. Das gilt auch für die gefühlte Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Als Angstorte nennen die befragten Jugendlichen in erster Linie den Bahnhof und die Innenstadt.

• Konsequenzen

Bürgermeister Carsten Seyfarth freut sich in einer ersten Stellungnahme darüber, dass sich die meisten Bürger in Nordenham wohl fühlen. „Das ist grundsätzlich positiv“, sagt er. Gleichwohl müssten die in der Befragung geäußerten Kritikpunkte ernst genommen und aufgearbeitet werden. Durch die Klagen über den Bahnhof sieht er sich in seiner Aufforderung an die Deutsche Bahn bestätigt, etwas gegen den verwahrlosten Zustand des Gebäudes zu unternehmen. „Dass der Bahnhof als ein Angstort wahrgenommen wird, überrascht mich nicht“, sagt Carsten Seyfarth.

Schon mehr erstaunen den Bürgermeister die Beschwerden über die unzureichende Straßenbeleuchtung. Bei diesem Thema gelte es, die noch ausstehende Detailauswertung der Ergebnisse abzuwarten. Das treffe auch auf das mehrfach geäußerte Unsicherheitsempfinden in der Innenstadt zu. Die Unzufriedenheit mit dem Zustand vieler Straßen sowie Geh- und Radwege ist laut Carsten Seyfarth ein bekanntes Problem. Die Stadt habe den Handlungsbedarf erkannt und bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ähnlich verhalte es sich mit der Stadtteilsanierung in Einswarden, wo vor allem die vielen Schrottimmobilien Sorgen bereiten.