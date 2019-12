Nordenham /Paris Die Pariser Recylex-Gruppe hat am Wochenende eine Weiterfinanzierung ihres deutschen Teilkonzerns bis zum 30. April 2020 in Aussicht gestellt. Dazu gehört die traditionsreiche, aber finanziell angeschlagen Bleihütte der Weser-Metall GmbH in Nordenham. Es gibt jedoch einen Vorbehalt.

Die Finanzpartner – das sind der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore International AG als größter Einzelaktionär von Recylex sowie ein deutsches Bankenkonsortium – hätten die Fortführung der Finanzierung bis zum 30. April an Bedingungen geknüpft, heißt es aus Paris. Die Finanzierung erfolge „vorbehaltlich wesentlicher Anpassungen des deutschen Teilkonzerns“, so der Wortlaut einer Presseerklärung.

Mit „Anpassung“ ist eine Veräußerung der deutschen Betriebe gemeint, an der der Konzern derzeit arbeite. Neben der Weser-Metal GmbH geht es dabei um die PPM Pure Metals GmbH, für die bereits Interessensbekundungen vorlägen, sowie die Norzinco GmbH. Beide Betriebe sind im Harz ansässig.

Recylex teilt weiter mit, dass der deutsche Teilkonzern bis zum 31. Januar „einen Bericht über den Fortschritt der zur Restrukturierung seiner Schulden avisierten Unternehmensveräußerungen vorlegen“ müsse. Auf der Grundlage dieses Berichts würden die Finanzpartner im Februar 2020 prüfen, ob und unter welchen Bedingungen sie ihre Finanzierung bis zum 30. April 2020 aufrechterhalten, so die Presseerklärung.

Die Nettoverschuldung des deutschen Teilkonzerns steigt und steigt. Sie beträgt laut Recylex aktuell 151,6 Mio Euro€ gegenüber 143,9 Millionen Euro, die noch am 27. November als rote Zahl unterm Strich standen.

In der Bleihütte an der Johannastraße in Friedrich-August-Hütte sind derzeit rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Die Weser-Metall GmbH produziert jährlich etwa 105 000 Tonnen Blei. Die Nordenhamer Hütte hatte im Jahr 1906 ihren Betrieb aufgenommen.