Weser-Metall Standort Nordenham: Insolvenzverfahren der Bleihütte läuft an

Nordenham /Paris Das Insolvenzgericht in Göttingen hat die beantragten Schutzschirmverfahren für die deutschen Unternehmen des Recylex-Konzerns angeordnet. Zu den betroffenen Gesellschaften gehört die Weser-Metall GmbH, die an ihrem Standort in Nordenham eine Bleihütte mit rund 340 Beschäftigten betreibt. Zudem zählen Harz-Metall und Norzinco in Goslar sowie PPM Pure Metals in Langelsheim zur deutschen Recylex-Gruppe.

Eigenverwaltungsverfahren hat das Insolvenzgericht für die Recylex GmbH, die C2P Germany GmbH und die Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft eingeleitet.

Die Gerichtsbeschlüsse haben zur Folge, dass die mit ihrem Stammsitz in Paris angesiedelte Recylex S.A. endgültig die Kontrolle über ihre deutschen Unternehmen verliert. Die französischen Standorte bleiben von den in Deutschland eingeleiteten Insolvenzverfahren unberührt.

Der Schweizer Konzern Glencore International ist unterdessen dem Wunsch der Recylex-Gruppe nachgekommen, sein Recht auf eine sofortige Rückzahlung des 2014 gewährten Darlehens in Höhe von 16 Millionen Euro vorerst nicht in Anspruch zu nehmen. Glencore hat bis zum 31. Oktober dieses Jahres eine Stundung gewährt, die unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Das gilt vor allem während der Phase des Insolvenzverfahrens der Weser-Metall GmbH.

Die Zukunft des Recylex-Konzerns hängt letztlich davon ab, ob Weser-Metall als Hauptkunde den Geschäftsbetrieb aufrecht erhält und weiterhin Sekundärmaterialien von Recylex bezieht. „Die finanziellen Aussichten sind sehr ungewiss und hängen vom Schicksal eines Unternehmens ab, das jetzt außerhalb der Recylex-Gruppe agiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Konzernleitung.