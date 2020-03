Nordenham Nordenhamer Postkunden können sich auf einen reibungslosen Übergang freuen. Das Schuhhaus Fasting wird ab Mittwoch, 1. April, neue Partnerfiliale der Deutschen Post. Das bestätigte nun Stefan Laetsch, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group, am Montag.

Die bisherige Partnerfiliale, die Heinz-Peter Blohm zurzeit noch in seinem Kaufhaus Blohm an der Friedrich-Ebert-Straße (Peterleeplatz) in der Fußgängerzone betreibt, wird zum 30. März schließen. Somit gibt es dort auch die Postfiliale nicht mehr. „Einen Tag nutzen wir für den Umzug, und ab dem 1. April geht es dann in der neuen Filiale los“, sagt Stefan Laetsch.

Schon im Januar hatte Heinz-Peter Blohm bestätigt, dass er schweren Herzens sein Kaufhaus in Nordenham schließen werde. Dabei sei die Post-Partnerfiliale gut gelaufen, hatte er berichtet. Die Partnerfiliale sei sogar über die Erwartungen hinaus genutzt worden.

Doch ihm fehlte die Kundschaft für sein Kaufhaus. „Die Leute kommen wirklich nur rein, gehen zum Schalter und sind wieder weg“, sagte der Geschäftsinhaber. Den „Umsatz auf der Fläche“ hätte er jedoch benötigt, um den Laden wirtschaftlich weiter betreiben zu können. Deshalb zog der Geschäftsinhaber die Reißleine.

Im Januar war die Nachfolge noch nicht geklärt, nun teilte Post-Pressesprecher Stefan Laetsch mit, dass ein Nachfolger für die Partnerfiliale gefunden wurde. Ab April können die Kunden des Schuhhauses an der Bahnhofstraße 14 nebenbei also auch noch ihre Post-Geschäfte abwickeln.

Das Schuhhaus wird den kompletten Service einer Partnerfiliale bieten. Das heißt Kunden können dort Briefe und Pakete abgeben, Marken und Postprodukte kaufen, Portoinformationen bekommen, sich über Postprodukte beraten lassen und Telefonbücher erhalten.

Die Post-Partnerfiliale wird zu den Öffnungszeiten des Schuhhauses montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr, erreichbar sein.