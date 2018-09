Nordenham Das ist längst mehr als nur ein Ärgernis. Denn es ist bereits zu schweren Stürzen gekommen. Ausuferndes Wurzelwerk von Bäumen drückt auf einigen Geh- und Radwegen im Stadtgebiet Pflastersteine und sogar Betonplatten hoch. Gefährliche Stolpersteine für Fußgänger und Radfahrer sind entstanden. Jetzt will die Stadt in der Hansingstraße mit einer Sofortmaßnahme gegensteuern.

Kurzfristig

Die Abschnitte auf den Geh- und Radwegen entlang der Hansingstraße, die zu Stolperfallen geworden sind, sollen kurzfristig eine neue Wegeschicht erhalten. Steine und Platten, die im Umfeld von Bäumen hochgedrückt worden sind, sollen entfernt werden. An ihre Stelle soll Hansegrand genannter feiner Splitt aufgebracht werden. So entstehen wassergebundene Wegestücke.

Die Splittschichten könnten mit einem Geotextil mit eingearbeiteten flexiblen Kanten ausgestattet werden. Dieses Art Vlies verhindert mit seinen Seitenkanten, dass der Belag auseinanderdriftet. Zudem: Wasser kann durch das Vlies sickern, aber nicht von unten nach oben dringen.

Die Fachbezeichnung für diesen Wegebelag heißt Hansegrand-Patentweg.

Ein Hansegrand genannter feinkörniger Splittbelag hat sich bereits auf dem Bahndamm zwischen Mittelweg in Nordenham und Bundesstraße 212 in Ellwürden sowie auf Wegen bei den Gateteichen bewährt. Für Geh- und Radwege an Straßen dürfte dieser Belag aber nicht mehr als eine Übergangslösung sein.

Vorgeschlagen haben diese Zwischenlösung das städtische Bauamt und der Bauhof. Zwei Musterabschnitte hat der Bauhof an der Zufahrt zu seinem Betriebsgelände an der Hansingstraße angelegt – eine mit Geotextil und eine ohne. Aufgegriffen hat die Idee die Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verwaltung und des Stadtrates, die an einem Konzept für die Sanierung von Geh- und Radwegen im Stadtgebiet arbeitet.

Auf diesen Lösungsvorschlag hingewiesen hat Mittwochabend im Bauausschuss des Stadtrates Manfred Wolf (FDP). Das Gremium zeigte Unterstützung für seinen Vorschlag, wonach der Verwaltungsausschuss des Stadtrates in zwei Wochen entscheiden soll, ob dies als Sofortmaßnahme umgesetzt werden soll – mit oder ohne Geotextil.

Beauftragt werden soll der Bauhof oder eine Firma. Die Verwaltung soll bis zur Sitzung des Verwaltungsausschusses die Kosten ermitteln. Aus dem Haushaltstopf für die Sanierung von Radwegen sollen ausreichend Gelder zur Verfügung stehen.

Horst Milotta (parteilos) merkte im Bauausschuss an, dass mit der Sofortmaßnahme wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung erreicht werden könne. Daher werde man wohl nicht an der Diskussion vorbeikommen, ob der eine oder andere Baum gefällt werden sollte.

Gesamtkonzept

Über den aktuellen Stand der Beratungen des Arbeitskreises für ein Gesamtkonzept zur Sanierung von Geh- und Radwegen im Stadtgebiet berichtete im Bauausschuss Baudezernentin Ellen Köncke. Danach hat der Arbeitskreis bei einem Besuch in Oldenburg gute Anregungen bekommen. So könnte die Körnerstraße als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Die Sanierung der Körnerstraße sollte der Pestalozzistraße vorgezogen und im nächsten Jahr realisiert werden.

Als Fahrradstraßen könnten auch die Wilhelm-, die Ludwig- und die Jahnstraße ausgewiesen werden.