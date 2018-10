Nordenham Landwirte schlugen in diesem Sommer Alarm: Hitze, Trockenheit, Ernteausfälle, Millionenverluste. Für den Kürbis scheinen die tropischen Temperaturen aber kein Problem gewesen zu sein: „Wir haben Kürbisse in Hülle und Fülle. Es kommt ja auch immer stark auf die Bodenverhältnisse an“, berichtet Gerhard Gonska, der regelmäßig mit seinem Gemüsehandel auf dem Nordenhamer Wochenmarkt steht.

Beliebte Hokkaidos

Von Hokkaidos, dicken Zentnern über Butternut bis hin zu Muskat-Kürbissen hat der Händler verschiedene Sorten an seinem Marktstand ausliegen. „Beliebt sind vor allem die Hokkaidos“, weiß er aus Erfahrung. Diese Sorte habe den Vorteil, dass man sie nicht schälen müsse und deshalb weniger aufwendig zu verarbeiten sei als beispielsweise der Zentner. Der macht übrigens seinem Namen alle Ehre und ist in der Regel ein sehr großer Kürbis, der bis zu 25 Kilogramm schwer werden kann.

Der Zentner eignet sich vor allem zum Einwecken, denkt Oliver Althaus an seine Kindheit zurück. „Wenn es früher mal ein Gericht mit Kürbis gab, dann war es immer dieser eingemachte mit der Geschmacksrichtung süß-sauer“, sagt der Koch des Mehrgenerationenhauses in Nordenham und verzieht dabei ein wenig das Gesicht. Heutzutage gäbe es glücklicherweise eine sehr viel größere Rezept-Vielfalt.

„Ich finde, hier bei uns im Norden kann man Kürbis auch hervorragend mit Fisch kombinieren“, schlägt Oliver Althaus vor. Außerdem passe der recht neutrale Kürbis-Geschmack auch gut zu Lammfleisch-Gerichten. „Zubereiten kann man den Kürbis aber in vielen verschiedenen Varianten – von herzhaft über asiatisch angehaucht bis süß in Desserts“, zeigt der Koch die Bandbreite des Gemüses auf. Allerdings: „Ob er Gemüse oder Frucht ist, da scheiden sich die Geister. „Ich ordne Kürbisse als Gemüsesorte ein, allein schon wegen der Wachstumsbedingungen“, stellt Oliver Althaus fest.

In den 80er-Jahren, so kann er sich erinnern, kamen plötzlich verschiedene Sorten auf den Markt. „Und ich glaube, dass besonders die Australier dann neue Rezepte in die deutschen Küchen brachten – darunter verschiedene Pies, Crumbles und Kuchen.“ Zwar kocht Oliver Althaus für das Publikum im Mehrgenerationenhaus häufig Hausmannskost, aber er testet sich Stück für Stück auch an neue Gerichte heran. „Bisher ist das Essen noch immer auf Anklang gestoßen. Gott sei Dank“, sagt der 55-Jährige lachend.

Beruflicher Neuanfang

Seit etwa einem Jahr leitet er hier die Küche und ist froh über den beruflichen Neustart. „Es ist eine Herausforderung. Aber ich find’s toll. Das Schönste ist, dass ich sehr liebe Rückmeldungen erhalte“, ist Oliver Althaus dankbar.

In diesem Herbst heißt es eindeutig: Ran an den Kürbis. Denn der schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch noch außerordentlich gesund: Vitamine, Kieselsäure, Ballaststoffe. Den Koch freut’s: „Das hat die Natur ja genauso vorgesehen. Wir können im Herbst ernten, wovon wir uns im Winter ernähren. Wunderbar!“