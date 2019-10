Nordenham Kürbisse gehören zum Herbst wie Stollen und Spekulatius zum Winter. In kaum einem Lebensmittelgeschäft kommt man derzeit an dem Saisongewächs vorbei. Lange diskutierten Wissenschaftler darüber, ob es sich dabei um Obst oder Gemüse handelt. Das Ergebnis der Debatte: Kürbisse sind Fruchtgemüse.

Kein Wunder also, dass sich das Gewächs vielseitig verwenden lässt. Ob herzhaft oder süß: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Von Suppe über Brot bis hin zu Kuchen lässt sich mit Kürbissen einiges zaubern.

Süß und herzhaft

Seit Ende August hat die Bäckerei Jantzen in Abbehausen wieder Kürbisstuten im Sortiment. Spätestens Anfang November verschwindet das Gebäck jedoch aus den Regalen. Dann ist die Kürbiszeit vorbei. Noch ist der Saisonartikel sehr gefragt. Etwa 15 Stück gehen täglich über den Verkaufstresen. „Auch nach der Saison fragen Kunden noch häufig nach Kürbisstuten“, sagt Bäckermeister Matthias Jantzen. Wenn er dann noch Kürbisse bekommen kann, backt er auch auf Nachfrage.

Der gesüßte Hefeteig des Stutens enthält jede Menge Kürbisfleisch. „Im Grunde wird der Wasseranteil eines Hefeteigs einfach durch Kürbisfleisch ersetzt“, erläutert Matthias Jantzen. Auf 10 Kilogramm Mehl treffen beispielsweise 5 Kilogramm Kürbis. Durch die Farbe des Kürbisfleisches färbt sich auch der Teig gelblich. „Die Färbung und die Vitamine machen den Stuten so beliebt bei vielen Kunden“, vermutet der Bäckermeister.

Das Fruchtgemüse ist eine wahre Vitaminbombe. Kürbis liefert dem Körper die Vitamine A, C und E. Hinzu kommen wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und Zink. Auch mit Ballaststoffen kann der Kürbis punkten. Rundum gesund also.

Eine herzhafte Kreation im Geschäft von Matthias Jantzen ist hingegen das Kürbiskernbrötchen. Anders als der süße Stuten, bleibt es das ganze Jahr über im Sortiment. Die getrockneten Kerne lassen sich saisonunabhängig verwenden. Das Brötchen steht dem Stuten in nichts nach und findet ebenfalls großen Anklang bei den Kunden, wie Matthias Jantzen verrät.

Auch bei Hannelore Baack aus Nordenham gibt es im Herbst Gerichte mit Kürbis. Denn die Rentnerin kann in ihrem eigenen Garten ernten. In diesem Jahr wuchsen gleich fünf große Hokkaido-Kürbisse auf ihrem Acker. Zudem ließen acht kleine Zierkürbisse nicht lange auf sich warten.

Pflegeleicht

Kürbisse gelten als pflegeleicht. Das kann auch Hannelore Baack bestätigen: „Ich habe mich nicht großartig gekümmert.“ Sie habe die Kürbispflanzen lediglich in den Boden gesteckt und der Natur ihren Lauf gelassen. Trotzdem rankte das Fruchtgemüse schließlich über ihren halben Acker.

Die Zierkürbisse hat die Hobbygärtnerin zum größten Teil verschenkt. Nur einen hat sie sich selbst als Dekoration vor die Haustür gestellt. Die Hokkaidos holt hingegen ihre Enkelin ab. „Sie macht daraus Brot und Suppe“, erzählt Hannelore Baack, „und dann bringt sie mir etwas davon vorbei.“

Kürbisse hat auch schon Hannelore Baacks Mutter angepflanzt. Damals wurde das Fruchtfleisch noch in Gläsern eingemacht und im Keller gelagert. In einem alten Buch hat sie das Rezept ihrer Mutter handschriftlich festgehalten. Heutzutage nutzt sie das Rezept für anderes Gemüse aus ihrem Garten. Die Kürbisse werden hingegen direkt verwertet. Eine Kürbissuppe oder ein süßer Kürbisstuten schmecken eben doch im Herbst am Besten.

zum Einmachen:

10 Pfund Kürbis

3 Pfund Zucker

1 Flasche Weinessig

etwas Ingwer