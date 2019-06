Nordenham Es ist ziemlich genau anderthalb Jahre her, als die Schäden auf dem Marktplatz für große Aufregung sorgten. Der Bauhof ließ einen Teil der guten Stube absperren, weil sich Stolperkanten gebildet hatten. Ein von der Stadt Nordenham beauftragter Sachverständiger stellte der Pflasterung aus indischem Granit ein vernichtendes Zeugnis aus und machte deutlich, dass sich das Problem nur mit einer kostspieligen Komplettsanierung aus der Welt schaffen lässt. Auch von Nutzungseinschränkungen für schwere Fahrzeuge war die Rede. Wie passt es da zusammen, dass jetzt der Jahrmarkt mit Autoscooter und Karussell auf der ramponierten Fläche über die Bühne gehen konnte?

„Nein, es hat keine wundersame Heilung gegeben“, sagt Baudezernentin Ellen Köncke auf Nachfrage der NWZ, „sondern das ist das Ergebnis einer statischen Begutachtung.“

Experte eingeschaltet

Die Stadt Nordenham hat einen Statik-Experten eingeschaltet, um die Tragfähigkeit des Platzes bewerten zu lassen. Der Fachmann ist laut Ellen Köncke zu der Erkenntnis gelangt, dass die Belastbarkeit des Platzes grundsätzlich nicht beeinträchtigt ist – trotz der Schäden in der Pflasterung.

Ergänzend zu dieser allgemeinen Feststellung forderte die Stadt ein detailliertes Gutachten an, das Aufschluss über mögliche Einschränkungen für die verschiedenen Veranstaltungen, die auf dem Marktplatz stattfinden, geben sollte. Dazu gehören unter anderem der Wochenmarkt, das Stadtfest, das Eislaufvergnügen Nordenham on Ice und eben der Jahrmarkt. Dabei wurden laut Ellen Köncke in Abstimmung mit dem Ordnungsamt unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Letztlich gab es auch nach dieser Überprüfung eine Entwarnung: „Es bestehen keine Bedenken, solange bestimmte Anweisungen eingehalten werfen“, fasst die Baudezernentin die Aussagen des Gutachters zusammen.

Die Vorgaben beziehen sich in erster Line auf die Punktlasten bei der Platzierung von Fahrgeschäften, Festzelten und anderen Schwergewichten. Es müssen bestimmte Abstände eingehalten und Absicherungen vorgenommen werden, um die Lasten besser auf der Fläche zu verteilen.

Die aus Statiker-Sicht ausreichende Tragfähigkeit des Marktplatzes ändert aber nichts an den Problemen mit der Pflasterung und den wackelnden Granitplatten. Ob und wie die Stadt Nordenham dagegen vorgehen will, ist letztlich eine Frage des Geldes. Baudezernentin Ellen Köncke verweist darauf, dass eine Runderneuerung einen „hohen sechsstelligen Betrag“ verschlingen würde. Dafür seien im Haushalt der Stadt Nordenham keine Mittel in Sicht. Folglich bleibe vorerst keine andere Wahl, als weiterhin auf Flickwerk zu setzen. Das bedeutet, dass der Bauhof immer wieder ausrücken und einzelne Platten neu verlegen muss, wenn sich klaffende Fugen und Stolperkanten gebildet haben.

Im Frühjahr 2018 hatte der Bausachverständige Jürgen Dieker aus Osnabrück „eklatante Konstruktionsmängel“ ermittelt. Bei der Planung des 1993 fertiggestellten Platzes habe die Stadt ein ungünstiges Format für die Granitplatten ausgewählt. Die Dicke von 10 Zentimetern und die Kantenlänge von 60 Zentimetern stünden in einem „äußerst ungünstigen Verhältnis“. In der Folge würden die Platten bei einer Belastung durch schwere Fahrzeuge kippen und sich lose wackeln. Weil die Platten zu dünn seien, könnten sie sich nicht gegeneinander abstützen.

5500 Granitplatten

Als ein weiteres Kernprobleme hat der Sachverständige die unzureichende Drainage erkannt. Zudem sei es ein Fehler gewesen, die rund 5500 Platten im Kreuzfugenverband zu verlegen. Für eine dauerhafte Lösung sei es erforderlich, die Pflasterung aufzunehmen, die Mängel im Unterbau zu beseitigen und die Platten neu zu verlegen – nachdem sie zu einem kleineren Format zurechtgeschnitten wurden.