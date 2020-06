Stadt Nordenham lässt Straßen reparieren

Nordenham Weil Asphaltierungsarbeiten anstehen, kündigt die Verkehrsbehörde der Stadt Nordenham für die nächste Woche die Teil- oder Vollsperrung mehrerer Straßen an. Betroffen sind am Montag, 15. Juni, die Magdalenenstraße im Abschnitt von der Asgardstraße bis zur Walther-Rathenau-Straße, am Dienstag und am Mittwoch, 16. und 17. Juni, die Feldstraße und die Dritte-Bult-Straße sowie am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juni, die Schüttingstraße. Die Anlieger müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Am Montag und Dienstag, 22. und 23. Juni, soll die Martin-Pauls-Straße in einigen Bereichen repariert werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen