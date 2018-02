Nordenham Auch wenn es auf den ersten Blick so anmuten mag: Der Abriss des am 13. Mai vergangenen Jahres stillgelegten alten Nordenhamer Krankenhauses hat noch nicht begonnen. Nachdem die Grünflächen gerodet worden sind, haben Abrissbagger jetzt lediglich das ehemalige Heizhaus und einen Teil des Garagengebäudes in Schutt gelegt. Die Beton-Zufahrtsrampe für Rettungswagen haben sie nur probeweise angeknabbert. Das separate ehemalige Schwesternwohnheim ist bereits vor Monaten dem Erdboden gleich gemacht worden. Der Abriss des vor 43 Jahren errichteten Klinikhauptgebäudes beginnt erst, wenn alle Schadstoffe im Innern entfernt sind.

Die Schadstoffentsorgung im kleeblattförmigen Bau mit runden Stationen läuft nach Angaben des Sprechers der neuen Helios-Klinik in Esenshamm, Christoph Reiprich, seit Jahresanfang. Es handelt sich um asbesthaltiges Baumaterial wie es in den 1970er Jahren bei vielen Bauten in Deutschland Verwendung gefunden hat.

• Sanierungen seit 2003

Bevor der Helios-Konzern das Krankenhaus an der Albert-Schweitzer-Straße im Frühjahr 2014 übernommen hat, hatten die Vorgänger-Klinikbetreiber seit dem Jahr 2003 bei Sanierungen bereits große Mengen asbesthaltiger Bauteile entfernt. Geblieben sind lediglich etwa 10 Prozent der ursprünglichen asbesthaltigen Bausubstanz. Dieser Rest befindet sich hauptsächlich im eineinhalb Meter hohen Technikbereich zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss – zum Beispiel in der Ummantelung von Rohren. Genau dort wird jetzt Stück für Stück entfernt und fachgerecht entsorgt.

Für Menschen können diese Stoffe erst gefährlich werden, wenn man sie anfasst oder Staub freigesetzt wird; wenn man sie ungeschützt bricht, hineinbohrt oder daran reibt, können krebserregende Substanzen freigesetzt werden. Die Mitarbeiter der von Helios beauftragten Demontagefirma aus Leipzig sorgen daher mit einem Unterdrucksystem mit angeschlossenen Luftfiltern dafür, dass kein Luftstrom nach außen gelangt. Für Anwohner besteht somit keine Gefahr.

• Zertifizierte Firma

Die Firma ist für solche Arbeiten zertifiziert. Die Mitarbeiter tragen Schutzkleidung. Ihr Arbeitsplatz ist durch Schleusen abgeschottet. Die schadstoffhaltigen Bauteile werden direkt in Säcke verpackt und erst dann zu einer zertifizierten Deponie abtransportiert.

Ständig ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator vor Ort. Sowohl die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis als auch das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg und das Nordenhamer Bauamt überwachen die Arbeiten.

• Gutachter unabhängig

Ein unabhängiger Gutachter prüft mittels 24-Stunden-Freimessung, ob alles in Ordnung ist und gibt die von Schadstoffen befreiten Gebäudeteile zum Abriss frei.

Helios geht davon aus, dass diese Entsorgung der schadstoffhaltigen Bauteile Mitte oder Ende März abgeschlossen wird. Daran schließt sich der Klinikabriss an. Voraussichtlich vier bis fünf Monate später, also Mitte Juli oder August, will Helios das 4,2 Hektar große Gelände einer grünen Wiese ähnlich übergeben.

• Lärmschutz

Bei den Abrissarbeiten müssen die Vorgaben der niedersächsischen Bauordnung eingehalten werden. Gemäß Lärmschutzgutachten darf nur tagsüber montags bis freitags, nicht aber am Wochenende, abgerissen werden.

Gemäß Vertrag mit der Stadt muss Helios das Gelände bis 30. Juni komplett geräumt der Stadt als neuem Eigentümer übergeben. Doch das Abrissvorhaben hat sich verzögert, so dass diese Frist nicht mehr eingehalten werden kann. Die Stadt habe Zustimmung signalisiert, so Felix Krabbe, zuständiger Projektleiter bei Helios, am Mittwoch auf Nachfrage der NWZ.

• 950 000 Euro

Die Stadt hat sich als neue Eigentümerin der bebaubaren Fläche von etwa 3,6 Hektar vertraglich verpflichtet, Abrisskosten in Höhe von bis zu 950 000 Euro zu übernehmen. Sollte der Abriss teurer werden, muss Helios die Mehrkosten tragen.

Zeichnet sich ab, dass die Kosten unterhalb der Summe von 950 000 Euro bleiben? Auf diese Frage der NWZ lautet die Antwort von Felix Krabbe: „Das wissen wir noch nicht.“

• 20 Bauplätze

Die Stadt will auf der bebaubaren Fläche von etwa 3,6 Hektar ein Neubaugebiet erschließen. Wie die NWZ am Mittwoch von Vizeverwaltungschef Bert Freese erfahren hat, soll die Vermessung noch in diesem Jahr und die Erschließung möglichst im nächsten Jahr realisiert werden. Aktuell sei von 40 Bauplätzen auszugehen. Es gebe schon einige Bewerber. Weitere schriftliche Bewerbungen seien beim Amt für Liegenschaften im Rathaus möglich.