Nordenham Soll die Indus-triestadt Nordenham, die auch große landwirtschaftliche Flächen hat, gemeinsam mit anderen Kommunen an der Nordseeküste mitmachen bei der Einrichtung einer Entwicklungszone – binnendeichs entlang der Küste – für das Unesco-Biosphärenreservat? Führt eine solche Zone zu starken Beeinträchtigungen für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft? Oder eröffnen sich nur neue gute Chancen für die Region?

Die Entscheidung, ob Nordenham tatsächlich mitmacht, soll laut Bürgermeister Carsten Seyfarth erst in einem Jahr fallen. Denn erst Mitte nächsten Jahres müssten die Kommunen einen Antrag mit konkreten Projekten bei der Unesco stellen. Bis dahin stellt sich laut Bürgermeister lediglich die Frage, ob Nordenham zu den Kommunen zählen will, die in der zurzeit laufenden „Partizipationsphase“ bei der Konzepterarbeitung mitreden wollen oder nicht.

Zur Meinungsbildung hatte der Umweltausschuss des Stadtrates bereits im Frühjahr Jürgen Rahmel von der Nationalparkverwaltung angehört. Seinen Ausführungen zufolge genießt das Wattenmeer als Nationalpark höchsten Schutz. Zudem ist es von der Unesco doppelt ausgezeichnet: als Weltnaturerbe-Stätte und als Biosphärenreservat.

Noch nicht anerkannt ist dagegen die Kulturlandschaft binnendeichs. Diese Anerkennung soll mit der Einrichtung einer Entwicklungszone erreicht werden. Hier sollen Aktivitäten und Projekte für eine nachhaltige Entwicklung erprobt werden.

Dafür sind jedoch, so Jürgen Rahmel, keinerlei neue oder zusätzliche Naturschutzauflagen nötig. Die jeweilige Kommune gestaltet unabhängig. „Es gibt keine Vorschriften. Alles kann. Nichts muss.“

Auf die Kommunen, die mitmachen, kommen demnach – entgegen mancher Befürchtungen – keine neuen Auflagen zu. Auch für die Bauleitplanung entstehen laut Jürgen Rahmel keine neuen oder zusätzlichen Vorgaben.

Doch genau diese Befürchtungen hat der Kreislandvolkverband Wesermarsch. Der Umweltausschuss des Stadtrates hat dazu jetzt Geschäftsführer Manfred Ostendorf angehört. Er sagte, der entscheidende Punkt sei, dass mit einer Entwicklungszone rechtsverbindlich eine Gebietskulisse festgelegt wird. Genau damit könnte auch die Landwirtschaft „aufs Glatteis geführt werden“.

Denn als vor zehn Jahren EU-Vogelschutzgebiete angekündigt wurden, habe es auch geheißen, da passiere nichts – und heute gebe es rechtliche Einschränkungen. „Wir wollen gerne freiwillig mitarbeiten und auch Initiativen entwickeln, aber eben ohne rechtliche Festlegung einer Zone. Denn sonst kommen wir in einen Prozess, in dem wir die Zügel nicht mehr in der Hand halten“, sagte Manfred Ostendorf.

Die Landwirte hätten in den vergangenen bereits entsprechende negative Erfahrungen gemacht. Daher lehnten sie jede rechtliche Festlegung von Gebietskulissen ab, solange niemand wirklich wisse, was damit rechtlich festgelegt oder angestoßen werden könnte.

Manfred Ostendorf fügte hinzu: „Eines Tages könnte ein Minister auf die Idee kommen, etwas einzubauen – zum Beispiel Auflagen für Insektenschutz. Da kann sich einiges auch positiv entwickeln, aber wir wollen nicht verhaftet sein.“

Manfred Ostendorf fasste die Position der Landwirte in der Wesermarsch so zusammen: „Wir wollen nichts blockieren, nichts verhindern, sondern eine klare Linie, damit wir nicht in eine Falle laufen.“

Eventuell könnte ein Kompromiss zugunsten der Landwirtschaft darin liegen, alle landwirtschaftlichen Flächen aus der Festlegung einer Entwicklungszone herauszunehmen (siehe weiteren Bericht).