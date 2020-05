Stadtentwicklung: In sieben Monaten soll neuer Lidl-Markt fertig sein

Nordenham Wie Ende April auf Nachfrage der NWZ von der Lidl-Pressestelle in Neckarsulm angekündigt, haben jetzt mit Tiefbauarbeiten die Arbeiten für den Neubau eines Lidl-Marktes an der Atenser Allee begonnen. Sie sollen zügig voranschreiten. Statt – wie noch vor etwa sechs Monaten angekündigt – acht bis zehn Monate, sollen sie nun lediglich sechs bis sieben Monate in Anspruch nehmen.

Somit soll der neue Nordenhamer Lidl-Markt noch vor Weihnachten eröffnet werden. Mit einer Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern wird er deutlich größer als der am 28. November vergangenen Jahres eröffnete große neue Lidl-Markt in Brake (1400 Quadratmeter).

In Brake ist Lidl lediglich Mieter. Der Braker Kaufmann Jörg Fasting ist Eigentümer der Immobilie und hat etwa vier Millionen Euro investiert. In Nordenham baut Lidl selbst auf eigenem Grund und Boden: auf dem Gelände des im Herbst/Frühjahr 2018/19 abgerissenen Kaufland-Marktes. Zu Investitionssummen äußert sich der Discounter-Konzern allerdings grundsätzlich nicht.

Ähnlich wie in Brake sollen in Nordenham-Atens viel Tageslicht und breite Gänge für ein angenehmes Einkaufserlebnis sorgen. Neue Technik und ökologische Bauweise sollen Energie sparen. Wie Lidl- auf Nachfrage der NWZ mitteilte, müssen die vor der Corona-Krise entwickelten Baupläne nicht verändert werden, da ohnehin ausreichend Platz vorhanden sein werde zur Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln.

Der neue Lidl-Markt an der Atenser Allee wird im Unterschied zum bisherigen Lidl-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße (Nutzfläche dort: 800 Quadratmeter) mit 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als doppelt so groß. Aber das Sortiment wird nicht erweitert, sondern großzügiger und kundenfreundlicher präsentiert. Lidl führt Gespräche mit Interessenten für eine Nachfolgenutzung des alten Lidl-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße.

Wie berichtet, soll nebenan in Atens auf dem insgesamt rund 20 000 Quadratmeter umfassenden ehemaligen Kaufland-Areal der erste Markt der Drogeriekette „dm“ im Landkreis Wesermarsch entstehen. Darüber hinaus sind auf einer Gesamtnutzfläche von 4650 Quadratmetern ein Getränkemarkt und eine Bäckereifiliale geplant. Das dazugehörige Café soll auch sonntags öffnen.

Stromtankstellen für Elek-trofahrzeuge will Lidl ebenso errichten wie eine gesonderte Zufahrt für den Anlieferungsverkehr.