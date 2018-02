Nordenham Baldmöglichst soll eine Fachfirma eine Art Drainage-Rinne legen, um weitere Unterspülungen von Granitplatten auf dem Nordenhamer Marktplatz zu vermeiden. So teilte die Stadtverwaltung am 18. Januar mit. Doch aus diesem schnellen Handeln wird vorerst nichts. Die Verwaltung will jetzt erst noch überprüfen, ob diese Marktplatz-Reparatur tatsächlich die am besten geeignete ist, um die Unterspülungsprobleme nachhaltig zu lösen. Das hat die NWZ auf Nachfrage von Baudezernentin Ellen Köncke erfahren.

• neues Nachdenken

„Wir wollen noch einmal neu darüber nachdenken, was am besten geeignet ist – ob es bei der Trockenlegung durch eine Drainage-Lösung bleiben soll oder als Alternative in Frage kommt, die Fugen der Granitplatten neu zu verfüllen“, erläutert die Baudezernentin.

Nach Einschätzung von Ellen Köncke dürfte sich die vor zweieinhalb Wochen verkündete Drainage-Lösung zu 98 Prozent als bestens geeignete und kostengünstigste erweisen. Das Thema sei aber brisant und die Stadtverwaltung sei in die Kritik geraten. „Daher wollen wir uns absichern.“

• Gutachten bestellt

Gewissheit über die bestmögliche Problemlösung erwartet die Stadtverwaltung von einem Gutachter eines Oldenburger Statikbüros, den die Stadt jetzt mit einer Untersuchung beauftragt hat. Das Gutachten soll Ende dieses Monats Februar oder bis Mitte März vorliegen.

Anschließend wird es darauf ankommen, dass kein stehendes Wasser den Start der Arbeiten hinauszögert und dass Firmen gefunden werden, die rasch tätig werden können. „Das könnte April oder auch Mai werden, aber wir hoffen, dass es schneller geht“, so die Baudezernentin auf weitere Nachfrage der NWZ.

Aus Sicherheitsgründen bleibt der seit 5. Januar abgesperrte, etwa 230 Quadratmeter umfassende Teilbereich des Nordenhamer Marktplatzes weiterhin nicht zugänglich.

• Geeignete Plätze

Der am 23. Januar auf den Rest-Marktplatz zurückgekehrte Nordenhamer Wochenmarkt soll weiterhin auf dem Marktplatz stattfinden. „Wir werden versuchen die Marktstände auch künftig an geeigneten Stellen unterzubringen“, sagt Baudezernentin Ellen Köncke.

Seit der Fertigstellung des neuen Nordenhamer Marktplatzes im Jahr 1993 sind die damals wasserundurchlässig hergestellten Fugen zwischen den Granitplatten des Marktplatzes im Laufe der Jahre recht porös geworden. Das Problem hat sich verschärft, weil im Boden ohnehin Bewegung herrscht. Die Tiefgarage sitze im Grundwasserbereich wie ein leerer Topf in der Badewanne, erläutert Ellen Köncke.

• Stolperfallen

Wenn dann noch Lastwagen der Marktbeschicker auf den Platz fahren, kommen die Granitplatten stärker in Bewegung. So sind auch Stolperfallen entstanden.

Eingesickertes Wasser setzt sich immer wieder im Erdreich oberhalb der Betondecke der Tiefgarage fest – an Betonstücken, auf denen Entwässerungsrohre aufliegen.

Laut Baudezernentin Ellen Köncke hat sich gezeigt, dass die Tiefgaragendecke völlig dicht geblieben ist, erfreulicherweise also kein Wasser in die Tiefgarage eindringt. „Das sieht ausgesprochen gut aus. Deshalb kommt es nur darauf an, eine bestmögliche Lösung der Probleme oberhalb der Betondecke zu finden.“