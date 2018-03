Nordenham Die Stadt Nordenham hat Industrie, sie hat die Friedeburg und die Jahnhalle, sie ist maritim, sie hat Tradition, sie ist ländlich, sie ist auch modern. Aber worin besteht die Identität der Stadt und ihrer Einwohner? Mit dieser Frage haben sich die Nordenhamer Christdemokraten beschäftigt. Eine Antwort haben sie noch nicht. Aber sie wollen, dass Nordenham in Sachen Stadtmarketing eine Schippe drauflegt und den „Markenkern“, wie ihn die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sabine Dorn nennt, deutlicher herausarbeitet.

Überzeugendes Image

Wofür steht die Stadt Nordenham? Sabine Dorn vermisst ein Konzept, das die Besonderheiten heraushebt. Und sie ist der Meinung, dass Nordenham so etwas dringend braucht. Nicht als Selbstzweck, sondern um gravierende Probleme zu lösen. „Wir müssen Einwohner gewinnen, Arbeitskräfte anlocken, mehr Einzelhandel in die Stadt holen und Ladenleerstände in der Innenstadt beseitigen.“ Das geht nach Meinung der Christdemokraten nur mit einem überzeugenden Image. Es gebe zwar Broschüren der Wirtschaftsförderung, aber das reicht nach Meinung von Sabine Dorn nicht aus.

Denn es geht nicht nur um Wirtschaft. Die CDU sieht Probleme in den Nordenhamer Pflegeeinrichtungen, weil es an Personal fehlt. Sie macht sich Sorgen, dass sich der Notstand verschärfen könnte. Nach den Worten von Sabine Dorn schieben die Pflegekräfte unzählige Überstunden vor sich her. Was nach Ansicht der CDU auch fehlt, sei eine Pflegeberatung mit regelmäßigen Sprechstunden in der Innenstadt.

Langfristig sieht die CDU auch Probleme, genügend Erzieher für die Kindertagesstätten und Lehrer für die Schulen zu bekommen. Auch Ärzte nach Nordenham zu holen, sei schwierig. Viele Arbeitgeber würden händeringend nach Auszubildenden suchen.

Nach Meinung der Christdemokraten kann die Stadt selbst dazu beitragen, attraktiver zu werden, zum Beispiel, wenn es um die Belebung der Innenstadt geht. Dabei hat Sabine Dorn vor allem die nördliche Fußgängerzone im Blick, wo ein Großteil der Läden leersteht. Vor dem Hintergrund, dass der Rathausturm wegen seines maroden Zustands saniert oder sogar abgerissen werden muss, schlägt die CDU-Chefin vor, dass einige Abteilungen der Stadtverwaltung, zum Beispiel das Einwohnermeldeamt, zumindest probeweise in die leerstehenden Räume am Peterlee-Platz ziehen. Der stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ernst Böning geht noch einen Schritt weiter. Nach seiner Meinung sollte im Norden der Fußgängerzone ein neues Rathaus gebaut werden.

Auch an einer anderen Stelle sieht die CDU Handlungsbedarf. Sabine Dorn hat den Eindruck, dass viele Nordenhamer kaum etwas über die Geschichte der eigenen Stadt wissen. Die wenigsten seien schon einmal im Museum gewesen. In den Kindergärten und Schulen spiele Stadtgeschichte so gut wie keine Rolle.

Bürger sollen mitarbeiten

Die CDU will sich für die Einrichtung eines Arbeitskreises einsetzen, der herausarbeitet, wofür die Stadt Nordenham steht. Ziel ist ein Konzept für die überregionale Außendarstellung. In dem Arbeitskreis sollen auch die Bürger mitarbeiten können.

Sabine Dorn und Ernst Böning erkennen an, dass Nordenham Marketing & Touristik viele interessante Veranstaltungen auf die Beine stellt. „Aber außer dem Ochsenmarkt gibt es nichts Nordenham-Typisches“, sagen sie. Ernst Böning kritisiert zudem: „Für NMT endet Nordenham an der Sielstraße. Nicht nur in Blexen, sondern auch in anderen Stadtteilen wie Ellwürden und Abbehausen gibt es viele Veranstaltungen, die von NMT aber nicht beworben werden.“ Ernst Böning bemängelt eine zu starke Fokussierung auf die Innenstadt.