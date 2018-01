Straße bleibt länger gesperrt

Nordenham Die Sperrung der Bahnhofstraße, die ursprünglich bis zu diesem Donnerstag geplant war, besteht einen Tag länger bis einschließlich diesen Freitag, 19. Januar. Daher muss auch die Umleitungsregelung bis Freitag verlängert werden. Der Grund: Die Abrissarbeiten beim ehemaligen Hotel zur Post und beim früheren Modehaus Menke erfordern einen weiteren Tag der Absperrung.

Bis zur Aufhebung der Verkehrssperrung werden Busse weiterhin durch die Jahnstraße zum Wendeplatz an der Deichgräfenstraße (gegenüber Wesertor) fahren, wo eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Bahnhof eingerichtet ist. Auch die Haltestelle Ecke Jahnstraße kann während der Vollsperrung nicht bedient werden und wird durch eine Haltestelle in der Jahnstraße in Höhe der Jahnhalle ersetzt.