Die Diskussion um neue Namen für Nordenhamer Straßen, die nach Protagonisten mit brauner Vergangenheit benannt sind, nimmt an Fahrt auf. Für den Heimatforscher und Stadtführer Dr. Wolfgang Waßhausen steht außer Zweifel, dass die Eduard-Krüger-Straße und der Erich-Lampe-Weg umbenannt werden müssen. Der ehemalige Klinik-Arzt Dr. Heiko Hansen sieht das genauso: „Es ist meiner Meinung nach unerträglich, dass Namen von Nationalsozialisten, denen rassistische und judenfeindliche – also menschenverachtende – Äußerungen nachgewiesen sind, Straßenschilder in unserer Stadt schmücken.“

Auf den Prüfstand

Andere Bürger haben sich an dieNWZ gewandt und eine grundsätzliche Überprüfung aller Straßennamen angeregt, die in einer unrühmlichen Verbindung zur Nazi-Diktatur stehen. So geraten auch die Carl-Diem-Straße und die August-Hinrichs-Straße in den Fokus.

Karl Jaspers Karl Jaspers Theodor Tantzen Theodor Tantzen Karl Jaspers ist 1883 in Oldenburg geboren und 1969 in Basel gestorben. Als Philosoph wurde er weltweit bekannt. Sein Vater Carl Wilhelm Jaspers war von 1879 bis 1881 als Butjadinger Amtshauptmann in Ellwürden tätig. Seine Mutter Henriette, geborene Tantzen, stammte aus Heering bei Abbehausen. Der letzte Oldenburger Ministerpräsident Theodor Tantzen war ihr Bruder. Karl Jaspers soll als Kind oft die Ferien auf dem Tantzen-Hof in Heering verbracht haben. Theodor Tantzen ist 1877 in Heering geboren und 1947 in Oldenburg gestorben. Er war von 1919 bis 1923 Ministerpräsident des Freistaates Oldenburg, zu der Zeit als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei. Von 1945 bis 1946 war er als FDP-Politiker der Ministerpräsident des neu geschaffenen Landes Niedersachsen.

Carl Diem (1882-1962) gilt als umstrittene Persönlichkeit, weil er im Auftrag Adolf Hitlers die Olympischen Spiele 1936 in Berlin organisiert und zum Ende des Zweiten Weltkriegs 14-jährige Kinder mit einer flammenden Rede in den „Endkampf“ geschickt hatte. Vor diesem Hintergrund entschlossen sich die Verantwortlichen in Carl Diems Geburtsort Würzburg, alle ehrenden Hinweise auf ihn verschwinden zu lassen. Auch in anderen Städten bekamen nach Carl Diem benannte Schulen, Sporthallen und Straßen neue Namen.

An der Frage, ob der Heimatdichter August Hinrichs (1879-1956) eine Würdigung mit einem Straßennamen und einer Ehrenbürgerschaft verdient hat, entzündete sich 2015 ein heftiger Streit in Oldenburg. Die einen sahen in ihm einen erfolgreichen Volksschreiber, die anderen einen „Blut und Boden“-Schriftsteller, der sich von den Nazis willig instrumentalisieren ließ. Unter anderem hatte er die Leitung der „Reichsschrifttumskammer" im Gau Weser-Ems übernommen. Letztlich beschloss der Oldenburger Rat, ihm die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen, aber den Straßennamen beizubehalten und eine Hinweistafel aufzustellen.

Der pensionierte Agrarwissenschaftler Wolfgang Waßhausen, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der Nordenhamer Geschichte beschäftigt, kennt jeden Winkel der Unterweserstadt. Er hat sich schon oft darüber gewundert, dass einige Straßen nach zweifelhaften Persönlichkeiten benannt sind, wärend andere berühmte Menschen mit enger Beziehung zu Nordenham keine Berücksichtigung fanden. In dem Zusammenhang nennt er den weltbekannten Philosophen und Psychiater Karl Jaspers (1883-1969) sowie den früheren Ministerpräsidenten des Landes Oldenburg, Theodor Tantzen (1877-1947).

Karl Jaspers Verbindung zu Nordenham rührt daher, dass dessen Vater Carl-Wilhelm von 1879 bis 1881 als Butjadinger Amtshauptmann in Ellwürden tätig gewesen war. In dieser Zeit veranlasste Carl-Wilhelm Jaspers den Bau einer öffentlichen Unterkunft für Arme und Kranke. Diese Einrichtung an der Butjadinger Straße, in der sich später eine Landwirtschaftsschule befand, ist für viele Abbehauser und Ellwürden immer noch als „Jaspers-Villa“ ein Begriff. Heute befinden sich Wohnungen in dem Gebäude.

Berühmte Söhne

Wolfgang Waßhausen schlägt vor, den alten Bahndamm zwischen Nordenham und Moorsee von Erich-Lampe-Weg in Jaspers-Weg umzutaufen. Für eine Ehrung Theodor Tantzens, der in Heering bei Abbehausen zur Welt gekommen war, regt er sogar an, den Marktplatz nach ihm zu benennen. „Das wäre angemessen", findet Wolfgang Waßhausen, „andere Städte zeigen auch ihren Stolz auf ihre berühmten Söhne."