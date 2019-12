Nordenham „Wir haben lange darauf gewartet“, sagt Anwohner Harry Hollens (87) aus Schweewarden und fügt hinzu: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Mario Böschen, Leiter der Straßenmeisterei Nordenham, bestätigt auf Anfrage der NWZ: „Zwar nicht alles, aber der größte Teil der Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Schweewarden wird jetzt noch vor Weihnachten fertig.“

Konkret heißt das: Am Donnerstag gegen 15 Uhr wird die seit 4. November bestehende Vollsperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben. Ab etwa 15 Uhr können dann alle Anlieger wieder mit ihren Fahrzeugen ihre Häuser erreichen. Freie Fahrt hat aber auch der Durchgangsverkehr – auf beiden Fahrspuren.

Die marode alte Fahrbahn in Schweewarden ist von Grund auf saniert worden. Ab 13. Dezember ist eine neue Schottertragschicht aufgebracht worden. Am Dienstag und Mittwoch folgte die neue Asphalt-Tragschicht.

Jetzt fehlen noch: restliche Bordstein- und Rinnsteinbereiche auf beiden Straßenseiten sowie die neue Asphalt-Deckschicht für den gesamten, etwa 400 Meter langen Sanierungsabschnitt, der vom Bovinger Tief bis zum Widdersweg (Ortsausgang Richtung Waddens/Burhave) reicht.

Für die Tiefbaufirmen beginnt zum Ende dieser Woche die Winterpause. Sofern die Witterung mitspielt, sollen im Januar/Februar nächsten Jahres die restlichen Arbeiten vollzogen werden. Für die Aufbringung der neuen Asphalt-Deckschicht wird dann eine eintägige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Schweewarden unvermeidlich.

Noch Ende November war unklar, ob es gelingen kann, die Straße noch vor Weihnachten sowohl für alle Anlieger als auch für den Durchgangsverkehr wieder komplett frei zu geben. Das ist nun geschafft. Dagegen fallen die für das Frühjahr vorgesehenen Restarbeiten etwas üppiger als angestrebt aus.

Wegen der Regenfälle konnten laut Mario Böschen noch nicht alle Bord- und Rinnsteine gesetzt werden.

Geplant ist, auch an der Südseite der Ortsdurchfahrt in dem Abschnitt, wo kein Graben ist, Bordsteine und Rinnsteine zu erneuern. Der noch nicht so ausgestattete grabenfreie Abschnitt bis zur Hausnummer 289 wird dann erstmals Bord- und Rinnsteine bekommen.

Zum Start am 4. November war geplant, alle Arbeiten zur Sanierung des 400 Meter langen Abschnitts der Schweewarder Ortsdurchfahrt bis zum 6. Dezember abzuschließen. Doch dieses Vorhaben ist gescheitert. Als Gründe führte Mario Böschen an: Entwässerungsleitungen mussten komplett und mit größerem Aufwand erneuert werden; unter der alten Asphaltschicht war vollflächig ein Klinkerbelag entdeckt worden, der mit Baggereinsatz herausgeholt werden musste; zudem mussten die Bordsteine auf kompletter Länge erneuert werden.

Schon vor dem Start am 4. November hatte es zwei Verzögerungen gegeben. Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten Mitte September und dann Mitte Oktober beginnen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf 300 000 bis 350 000 Euro.