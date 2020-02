Nordenham Auf dem östlichen Abschnitt der Bahnhofstraße in der Nordenhamer Innenstadt soll bald mehr Sicherheit für Radfahrer herrschen: Mit gestrichelten Linien soll ein Schutzstreifen für Radfahrer markiert werden. Hier dürfen auch Autofahrer weiterhin unterwegs sein, aber nur, wenn gerade kein Radler in Sicht ist.

Radler haben hier auf der Bahnhofstraße zwischen Müllerstraße und Elisabethstraße Vorrang. Fahrradsymbole auf den Streifen weisen ausdrücklich darauf hin. Das hat der Bauausschuss des Stadtrates Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Bisher gibt es an einigen Stellen Parkmöglichkeiten, so dass Radler hier abgestellte Fahrzeuge umfahren müssen.

Wann wird das Vorhaben der Schutzstreifen umgesetzt? „Sobald wie möglich. Auf jeden Fall noch in diesem Jahr“, sagte am Donnerstag auf Nachfrage der NWZ Baudezernentin Ellen Köncke. Es fehle nur noch die Zustimmung des Verwaltungsausschusses der Stadt. Zudem hänge der Zeitpunkt der Realisierung von den Möglichkeiten der Firma ab, die von der Stadt den Auftrag erhalten wird.

Die veranschlagten Kosten von etwa 10 000 Euro werden laut Ellen Köncke entweder aus Haushaltsresten oder aus Mitteln des noch nicht beschlossenen Haushalts 2020 zur Verfügung stehen.

Die Immobilieneigentümer und Geschäftsinhaber an diesem Abschnitt der Nordenhamer Bahnhofstraße werden bei einem Treffen informiert, das am Donnerstag, 5. März, im Sitzungszimmer B des Rathausturms stattfindet. Es beginnt um 16 Uhr.

Die Markierung soll auf beiden Straßenseiten aufgebracht werden. Allerdings lässt die vorhandene Fahrbahnbreite nicht auf dem gesamten Abschnitt zwischen Müllerstraße und Elisabethstraße eine beidseitige Markierung zu. In kleinen Streckenabschnitten ist nur eine einseitige Markierung möglich.

Im Bauausschuss sagte Ellen Köncke, solche Unterbrechungen gebe es auch in Großstädten, zum Beispiel in Köln. Dennoch könne den Fahrradfahrern so mehr Raum gegeben werden.

Nötig sei für den Fahrzeugverkehr eine Fahrbahnbreite von mindestens 4,50 Meter. Für Fahrradschutzstreifen werde eine Btreite von 1,20 bis 1,50 Meter benötigt. In den Teilbereichen der östlichen Bahnhofstraße, wo weniger als 1,20 Meter für Fahrradschutzstreifen zur Verfügung stehen, werde der markierte Streifen unterbrochen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle sprach sich ebenfalls für eine zügige Umsetzung aus. Nach einem Jahr Praxis solle dann, so seine Anregung, die Verwaltung einen Erfahrungsbericht vorlegen. Dann solle der Bauausschuss überprüfen, ob sich diese Fahrrad-Schutzstreifen bewährt haben.