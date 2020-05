Tafel: Nordenhamer Ausgabestelle öffnet wieder

Nordenham In vielen Bereichen werden in den kommenden Tagen und Wochen die Corona-Einschränkungen gelockert. Auch bei der Nordenhamer Tafel soll zumindest wieder ein bisschen Normalität einkehren. Die Ausgabestelle an der Viktoriastraße öffnet am kommenden Freitag, 8. Mai, wieder. Tafel-Gründer Fred Memenga und Süntka Janßen, die Leiterin des Arbeitslosenzentrums, freuen sich darauf, dass es wieder losgeht, wenn auch unter verschärften Bedingungen.

Um 10.30 beginnt die Ausgabe. Süntka Janßen weist darauf hin, dass pro Haushalt nur eine Person auf das Tafelgelände darf. Eine Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Natürlich muss auch Abstand gehalten werden. Am Eingang sorgt ein Tafel-Mitarbeiter dafür, dass nie mehr als fünf Tafel-Kunden auf dem Gelände sind. Außerdem müssen sich die Besucher dort die Hände desinfizieren. Die Lebensmittel werden durchs Fenster gereicht. Das Gebäude ist für die Besucher tabu.

Süntka Janßen und ihre Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen einiges getan, um die Voraussetzungen für die Wiedereröffnung zu erfüllen. Damit sich die Besucher nicht in die Quere kommen, haben sie mit rot-weißem Absperrband die Laufwege genau vorgegeben. Klebestreifen auf dem Pflaster sind ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass auch auf dem Tafel-Gelände die Abstandsregel gilt. Längere Aufenthalte mit Klönschnack und Kaffee sind zurzeit nicht möglich.

Lieferservice bleibt

Die Ausgabestellen in Brake, Butjadingen und Stadland bleiben nach den Worten von Süntka Janßen bis auf weiteres geschlossen, weil hier die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer umzusetzen sind. Bedürftige, die nicht aus Nordenham kommen, sollen weiterhin beliefert werden. Rund 100 Tafel-Kunden in der Wesermarsch haben diesen Service bisher in Anspruch genommen. Durch die Öffnung der Nordenhamer Ausgabestelle werden es voraussichtlich weniger werden.

Süntka Janßen freut sich, dass in den Supermärkten inzwischen wieder mehr Waren für die Tafel übrig bleiben. Zeitweise gab es kaum noch Spenden aus den Geschäften, weil es dort zu Engpässen aufgrund von Hamsterkäufen gekommen war.

Eine gute Nachricht für die Tafel ist auch, dass neben den Ehrenamtlichen auch die Ein-Euro-Jobber wieder arbeiten dürfen. Am Dienstag bekamen sie von der Tafel-Mitarbeiterin Denise Smith eine Corona-Schulung. Dort ging es um die wichtigsten Hygiene-Regeln im Tafel-Betrieb.

An diesem Mittwoch werden sich die Regale bei der Tafel wieder füllen. Süntka Janßen erwartet eine Lieferung von der Initiative „Hilfe für die Nordenhamer Tafel in Corona-Zeiten“. Silvia Kerney hatte die Gruppe Mitte März ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Mitstreitern aus Nordenham und Elsfleth sammelt sie Lebensmittelspenden. Und das will sie auch weiterhin tun.

Mehr Lebensmittel

Süntka Janßen und Fred Memenga freuen sich darüber. Auch wenn es wieder mehr Lebensmittel aus den Geschäften gibt, sind es noch nicht so viele wie vor der Corona-Pandemie. Außerdem rechnet Süntka Janßen damit, dass sich in den nächsten Wochen mehr Menschen bei der Tafel melden, weil viele ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden.

Neben den Lebensmittelspenden, die Silvia Kerney und ihre Helfer besorgen, sind auch Geldspenden bei der Tafel eingegangen. Ganze Straßenzüge haben Geld gesammelt. Auch die Aktiven der Nordenhamer Ortsfeuerwehr spendeten. Den Anstoß dazu hatte Martin Entrich gegeben. Gemeinsam mit seinem Feuerwehrkollegen Tobias Bühring überbrachte er die Spende. Das Geld kann die Tafel gut gebrauchen, weil die Benzinkosten wegen des Lieferservice’ immens gestiegen sind.

Wer nicht zur Nordenhamer Ausgabestelle kommen kann und nach wie vor auf den Lieferservice angewiesen ist, erreicht die Tafel montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 04731/8695190. Wer auf den Anrufbeantworter spricht, sollte nicht vergessen, seine Telefonnummer zu hinterlassen.