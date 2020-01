Nordenham Die Feiertage sind gelaufen, der Weihnachtsbaum hat ausgedient. Aber wohin mit der nadelnden Tanne? Wer mit der Entsorgung des guten Stücks ein Geschäft machen will, sollte die Tannenbaum-Rückgabeaktion der Nordenhamer Kaufmannsgilde nicht verpassen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) richtet die Einzelhandelsvereinigung am Sonnabend, 11. Januar, ein Schredderspektakel in der Innenstadt aus. Die Anlieferung einer abgetakelten Weihnachtstanne wird mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro belohnt.

Immer mehr Bäume

Der Zuspruch auf die Aktion, die jetzt zum zehnten Mal stattfindet, wächst von Jahr zu Jahr. „Es werden immer mehr Bäume“, freut sich der Gildevorsitzende Winfried Nagel über den guten Zulauf. Im vergangenen Jahr landeten nach seinen Angaben „weit über 1000“ Tannen in der Schreddermaschine.

Auch in Blexen wird geschreddert Die Dorfgemeinschaft Blexen veranstaltet ebenfalls am Sonnabend, 11. Januar, eine Tannenbaum-Schredderaktion. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Deichsportplatz. Mehrere Vereine aus dem Ort sind daran beteiligt. Die Feuerwehr packt beim Schreddern mit an, während sich der Bürgerverein und die Siedlergemeinschaft um die Versorgung der Besucher mit Bratwurst und Berlinern kümmern. Am Stand der Dorfgemeinschaft gibt es Glühwein, Kinderpunsch und andere Getränke. Die Anlieferung der Tannen ist kostenlos. Jedoch würde sich die Blexer Feuerwehr über eine Spende für die Kinder- und Jugendabteilung freuen.

Neu ist diesmal der Standort. Weil auf dem Marktplatz noch das Eisbahnzelt von Nordenham on Ice steht, weichen Kaufmannsgilde und NMT auf den benachbarten Jahnparkplatz aus. Klingt nach einem Nachteil, ist es aber nicht. „Wir machen aus der Not eine Tugend“, sagt NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff. Auch Winfried Nagel verweist auf die Vorteile der neuen Anlieferstelle. Denn auf dem Jahnparkplatz können die Tannen mit dem Auto oder Anhänger direkt zur Schredderstation gebracht werden. Und gleich nach der Abgabe des Gehölzes gibt es den Gutschein. Bequemer geht’s nicht. „Wie beim Drive in“, sagt Ilona Tetzlaff.

Getränke und Bratwurst

Die Tannenbaum-Rückgabeaktion ist aber auch eine Veranstaltung mit Treffpunkt-Charakter. „Viele kommen nur zum Zuschauen“, weiß Winfried Nagel. An einem Verkaufsstand können sich die Besucher mit Bratwurst sowie Glühwein, Kaffee und anderen Getränken stärken.

Beginn ist um 9 Uhr. Zehn Mitglieder der Kaufmannsgilde sind als Helfer vor Ort und füttern die Schreddermaschine von Thomas Schmeyer mit den angelieferten Tannen. Bis um 13 Uhr lässt er das Zerkleinerungsgerät auf dem Jahnparkplatz rattern. Dann ist Schluss, weil am Nachmittag der nächste Einsatz in Blexen folgt.

Die bei der Tannenbaum-Abgabe ausgehändigten Einkaufsgutscheine sind nur am Sonnabend, 11. Januar, gültig. Sie können in 16 teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Voraussetzung ist, dass der Einkaufswert mindestens 40 Euro beträgt.