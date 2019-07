Nordenham Tönjes Itgen war der Erste, der am Dienstag nach der offiziellen Inbetriebnahme sein Auto mit Strom tankte. Der Mobilitätsbeauftragte der EWE Vertrieb GmbH und der allgemeine Vertreter des Nordenhamer Bürgermeisters, Bert Freese, freuen sich, dass in der Stadt Nordenham jetzt eine dritte öffentliche Ladesäule für Elektro-Autos zur Verfügung steht. Sie steht zentral auf dem Jahnparkplatz in der Höhe der Lloydstraße 27 und verfügt über zwei Ladepunkte, so dass dort zwei Autofahrer gleichzeitig die Batterien ihrer Autos aufladen können.

Infrastruktur wichtig

Wenngleich über 80 Prozent der Ladevorgänge an der Arbeitsstätte oder zu Hause stattfänden, sei das Vorhandensein einer öffentlichen Ladeinfrastruktur eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für die Anschaffung eine Elektrofahrzeugs, erklärte Tönjes Itgen. „Wir freuen uns, dass auch die Stadt Nordenham den Ausbau der Elektromobilität unterstützt und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.“ Nach den Worten von Tönjes Itgen betreibt die hundertprozentige EWE-Tochter Waydo inzwischen 800 Ladepunkte in ihrem Verbreitungsgebiet, das sich über den ganzen Nordwesten Deutschlands erstreckt.

Die Stadt Nordenham und der Landkreis Wesermarsch beteiligen sich über fünf Jahre mit jeweils 50 Prozent an den Unterhaltungskosten für die Ladesäulen. Nach den Worten von Bert Freese ist der öffentliche Straßenverkehr eine erhebliche Quelle für Kohlendioxid und Feinstaub. „Auch Nordenham kann sich in Sachen Luftqualität noch verbessern. Mit dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge schafft die Stadt eine gute Grundlage dafür, denn Elektromobilität ist nachhaltige Mobilität im Sinne des Klimaschutzes.“

In der Nordenhamer Innenstadt gib es weitere öffentliche Ladesäulen an der Friedrich-Ebert-Straße (Landessparkasse zu Oldenburg) und an der Atenser Allee (Elektro Wührmann). Das Ladesäulen-Netz in Nordenham ist also noch überschaubar.

Aber das gilt auch für die Zahl der in der Wesermarsch zugelassen Elektro-Fahrzeuge. Im Januar dieses Jahres waren im Landkreis 54 E-Autos und 38 so genannte Plug-in-Hybride zugelassen. Plug-in-Hybride sind Fahrzeuge, die über einen Benzin-Motor und einen Elektro-Motor verfügen, dessen Batterie extern aufgeladen werden kann. Im Jahr zuvor waren in der Wesermarsch 38 Elektro-Autos und 18 Plug-in-Hybride zugelassen. Insgesamt waren zu Beginn des Jahres 52 807 Kraftfahrzeuge zugelassen. Der Anteil der E-Autos ist also noch verschwindend gering. Aber er wird steigen, davon ist Tönjes Itgen überzeugt, erst Recht wenn im Zuge einer CO2-Steuer das Benzin teurer wird. Der EWE-Mobilitätsbeauftragte geht davon aus, dass damit auch der Bedarf an Ladesäulen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Mit Tankkarte und App

Die Ladesäule auf dem Jahnparkplatz ist mit zwei Typ-2-Steckern mit je 22 Kilowatt Wechselstrom-Leistung ausgestattet. Mit einer EWE-Stromtankkarte und einer Flatrate können Autofahrer ihr Fahrzeug unbegrenzt an einer der 800 EWE-Ladesäulen aufladen. Die EWE ist zudem an den Verbund Hubject angeschlossen. Dadurch können insgesamt 23 000 Stromtankstellen in ganz Europa angefahren werden. Alternativ ist das Bezahlen mit einer Kreditkarte möglich. Wer sich die EWE-App Punktlandung herunterlädt, kann sich zur nächsten freien Ladesäule navigieren lassen.