Nordenham In einer langen Schlange tuckern die Autos hinter dem Laster her. Irgendwann verliert ein genervter Pkw-Fahrer die Geduld und setzt zu einem waghalsigen Überholmanöver an. Solche Gefahrensituationen hat die Polizei schon oft auf dem Mittelweg beobachtet.

Daher ist die Forderung der Ordnungshüter klar: Das versuchsweise eingeführte Tempo 30 für Lastwagen muss weg. Die Verkehrskommission der Stadt Nordenham teilt diese Einschätzung und hat beschlossen, die Sonderregelung zum 1. März nächsten Jahres aufzuheben. Ab dann gilt auf dem Mittelweg wieder eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern für alle Kraftfahrzeuge.

Hergen Hadeler von der Verkehrsbehörde der Stadt Nordenham hat in der mehrjährigen Testphase einen weiteren Nachteil der Tempo-30-Regelung für Lastwagen erkannt. Nach seinen Angaben bereiten die Blechkarawanen hinter den Brummis auch Autofahrern, die von einer Nebenstraße auf den Mittelweg gelangen wollen, große Probleme. Mitunter sei es kaum möglich, in den dichten Reihen eine Lücke zu finden. Diese Behinderungen und die „vielen Fast-Unfälle“ bestärken Hergen Hadeler in seiner Einschätzung, dass sich das Tempolimit für Lastwagen auf dem Mittelweg nicht bewährt hat. „Das Gefahrenpotenzial mit Tempo 30 ist höher als ohne“, sagt er.

Der Mitarbeiter der Verkehrsbehörde verweist zudem auf die Rechtslage. Die Stadt könne kein stichhaltiges Argument vorbringen, das in einem Klagefall das Aufstellen eines Tempo-30-Schildes rechtfertigen würde. Folglich bleibe gar keine andere Wahl, als nach Ablauf der Probephase zur alten Regelung zurückzukehren.

Auch der bauliche Zustand der Fahrbahn erlaube ein Befahren des Mittelwegs durch Schwertransporte. Das habe ein Gutachter bestätigt.

Bei den Anliegern dürfte die Aufhebung des Tempolimits für Lastwagen für wenig Begeisterung sorgen. Sie hatten lange dafür gekämpft.