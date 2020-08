Verkehr: Kanalreparatur erfordert Umleitung

Nordenham Kein Durchkommen für Autos gibt es zurzeit auf der Walther-Rathenau-Straße in Höhe der Adolf-Vinnen-Straße. Der Streckenabschnitt ist für den Verkehr gesperrt und mit Bauzäunen abgesichert.

Das ist auch gut so. Denn mitten auf der Fahrbahn der Walther-Rathenau-Straße tut sich ein großes Loch auf, das ein Bagger ausgehoben hat. Das hängt mit den von der Stadt Nordenham in Auftrag gegebenen Reparaturarbeiten am Abwasserkanal zusammen.

Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Verkehrsbehörde im Laufe dieser Woche abgeschlossen werden, so dass voraussichtlich ab Sonnabend, 15. August, wieder freie Fahrt herrscht. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.