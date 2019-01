Nordenham Der Mann auf dem Mountainbike zögert einen Moment. Er blickt auf das blaue Schild, das eine Mutter mit Kind an der Hand zeigt und ihm eindeutig zu verstehen gibt, dass er mit seinem Drahtesel hier nichts zu suchen hat. In dem Augenblick rauscht eine ältere Dame mit ihrem Rad an ihm vorbei und fährt ganz selbstverständlich durch die rot gepflasterte Fußgängerzone, als wäre die für sie gemacht. Da tritt der Mountainbike-Mann in die Pedale und radelt ihr hinterher. Anfangs hat er noch ein schlechtes Gewissen. Aber das ist schnell verflogen, weil es die Passanten nicht die Bohne zu interessieren scheint, dass ein Radfahrer illegal in ihr Revier eingedrungen ist. Bei dieser Szenerie drängt sich eine Frage auf, die auch die Kommunalpolitiker im Nordenhamer Rathaus beschäftigt: Welchen Sinn hat ein Fahrradverbot in der Fußgängerzone, wenn sich sowieso niemand daran hält?

Mehr Leben

Zudem könnte eine Öffnung der Einkaufsmeile für Radfahrer zu einer Belebung der Innenstadt beitragen. Solche Überlegungen haben in Brake dazu geführt, dass Rat und Verwaltung das Tabu für Radler in der Fußgängerzone aufgehoben haben. Zuerst nur probeweise für ein halbes Jahr, inzwischen auf Dauer.

In Nordenham ist das Radfahren in der Fußgängerzone nur morgens und nachts gestattet. Genauer gesagt: im Zeitraum von 20 bis 10 Uhr.

Trotz der positiven Erfahrungen in der Kreisstadt hat der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth derzeit wenig Interesse daran, das Braker Modell zu übernehmen. „Es gibt dazu kein Denkverbot“, sagt er, „aber momentan ist das kein Thema.“ Der Bürgermeister verweist darauf, dass eine Fußgängerzone nun einmal grundsätzlich für Fußgänger und eben nicht für Radfahrer gedacht sei. „Fußgänger sollen sich dort möglichst ungestört bewegen können“, betont Carsten Seyfarth, „das ist die Ausgangslage.“

Er macht kein Geheimnis aus seiner Befürchtung, dass sich Radler „nicht an die Spielregeln halten“ und es daher bei einer Freigabe der Fußgängerzone zu Beeinträchtigungen für die Passanten kommen würde.

Eine Sonderrolle hat bei den Überlegungen der nördliche, von vielen Leerständen geprägte Abschnitt der Fußgängerzone. Vor allem die Wählerinitiative Nordenham (WIN), die mit einer dreiköpfigen Fraktion im Stadtrat vertreten ist, fordert immer wieder, diesen Bereich für den Verkehr zu öffnen – also für Radfahrer und Autos. Davon verspricht sich die WIN eine Impulswirkung, die zu neuen Geschäftsansiedlungen führen könnte.

Bürgermeister Carsten Seyfarth zeigt sich aufgeschlossenen gegenüber solchen Gedankenspielen, hält aber den Zeitpunkt für falsch. Zunächst müsse abgewartet werden, wie das Konzept für die geplante Neugestaltung und Bebauung eines etwa 4000 Quadratmeter großen Areals im Bereich der früheren Bäckerei Harries aussieht. Die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG), deren Hauptanteilseignerin die Stadt Nordenham ist, hat die Grundstücke gekauft. Bisheriger Plan ist, dass die GNSG die Flächen an einen Investor weiter veräußert, der dort ein Fachmarktzentrum errichtet.

Frist bis Ende März

Ob und in welcher Form aus dem Fachmarktzentrum etwas wird, entscheidet sich in diesem Frühjahr. Die Stadt Nordenham hat dem Projektentwickler eine Frist bis zum 31. März gesetzt. Bis dahin müssen die Planer des Fachmarktzentrums ein Konzept vorlegen, in dem die Mieter, die Nutzungszwecke und die städtebaulichen Vorstellungen beschrieben werden. Auf dieser Grundlage wollen Rat und Verwaltung darüber befinden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Wenn das Konzept nicht mehrheitsfähig sein sollte, wäre diese Investorenvariante vom Tisch. Zudem muss es eine Einigung mit der GNSG über den Kaufpreis geben.

Falls das Investorenmodell scheitert, ist laut Carsten Seyfarth beabsichtigt, dass die GNSG selbst das Areal bebaut. In dem Zusammenhang steht auch die Errichtung einer Rathaus-Außenstelle an dem Standort zur Diskussion.

So lange nicht geklärt ist, was in dem Plangebiet für das Fachmarktzentrum geschieht, sollte nach Meinung des Bürgermeister ein Beschluss über die mögliche Verkehrsfreigabe der nördlichen Fußgängerzone zurückgestellt werden.

Astrid Wieland Astrid Wieland Lukas Uhlhorn Lukas Uhlhorn Jamie Mittmann Jamie Mittmann Gabi Erdmann Gabi Erdmann Stefan Ratjen Stefan Ratjen Wilfried Rohde BILD: Lilly Bakker Wilfried Rohde BILD: Lilly Bakker Umfrage: Was halten Sie Von einer Verkehrsfreigabe in der Fussgängerzone? Astrid Wieland hat nichts gegen eine Aufhebung des Fahrradverbots in der Fußgängerzone einzuwenden. Die Nordenhamerin hält auch die Idee, die nördliche Fußgängerzone für Autos zu öffnen, für gut. „Das ist eine Frage der Organisation“, sagt die 47-Jährige, „falls es klappen sollte, könnte es tatsächlich eine Bereicherung sein und auch für eine Belebung sorgen.“ Lukas Uhlhorn würde „es vollkommen in Ordnung finden“, wenn das Fahrradfahren in der Fußgängerzone erlaubt wäre. Dafür sollte aber eine angemessene Geschwindigkeitsgrenze festgelegt werden, meint der 21-jährige Nordenhamer. Er hält es allerdings nicht für erforderlich, das Autofahren im nördlichen Teil der Fußgängerzone zu erlauben. Jamie Mittmann lehnt es ab, das Radfahren in der Fußgängerzone zu gestatten. Sie sieht die Gefahr, dass Passanten durch laute Klingelgeräusche aufgeschreckt werden und vor allem ältere Menschen den Radlern nicht schnell genug ausweichen könnten. Auch von den Überlegungen, Autos in der Fußgängerzone zuzulassen, hält die 18-Jährige wenig. Die Nordenhamerin glaubt, dass es zu Staus kommen könnte, wenn dort zusätzlich zum Lieferverkehr weitere Autos fahren dürfen. Wilfried Rohde ist viel mit dem Rad unterwegs. Eine Aufhebung des Fahrverbots in der Fußgängerzone wäre seiner Meinung nach „auf der einen Seite zwar praktisch“. Aber er ist dennoch dagegen, weil ein erhöhtes Aufkommen an Radfahrern und damit mehr Unruhe zu erwarten seien. Der 68-jährige Nordenhamer würde im nördlichen Abschnitt eine Autofreigabe mit Schritttempo für angemessen halten. „Da aber diese Regelung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden würde, sollte das Verbot beibehalten werden“, findet er. Stefan Ratjen würde die Idee, das Fahrverbot für Fahrräder in der Fußgängerzone aufzuheben, grundsätzlich gutheißen. „Es sollte dennoch eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt werden“, findet er. Auch gegen die Möglichkeit, dass die nördliche Fußgängerzone für Autos freigegeben werden soll, spricht seiner Meinung nach nichts. „Doch besonders dabei sollte die Fahrgeschwindigkeit reglementiert werden“, betont Stefan Ratjen. Gabi Erdmann erwartet, dass es zu einer Belebung der Fußgängerzone kommt, wenn das Verbot für Radfahrer aufgehoben wird. „Ich könnte mir vorstellen, dass dann dort mehr Leute unterwegs sind“, sagt die 71-Jährige. Der Idee, den nördlichen Bereich für Autos zu öffnen, ist die Nordenhamerin ebenfalls nicht abgeneigt. Dann müssten aber auch Parkbuchten geschaffen werden. Umfrage: Lilly Bakker