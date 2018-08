Nordenham Die SPD/CDU- Landesregierung hat konkrete Pläne für die Zusammenlegung von 16 Finanzämtern. Aber Nordenham ist nicht betroffen. Das hat Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch des Finanzamtes Nordenham bestätigt.

Zukunftsfähig

Die prognostizierten Bevölkerungsrückgänge seien in der Wesermarsch nicht so groß wie in anderen Bereichen des Landes. Zudem gebe es im Nordenhamer Amt fünf Sachgebietsleiter und nicht nur drei wie in kleineren Finanzämtern im Lande, die fusionieren sollen. Alle Ämter im Lande seien nach objektiven Kriterien analysiert worden. Für Nordenham sei das Ergebnis, dass dieses Finanzamt auch ohne Fusion zukunftsfähig ist.

Auf Nachfrage der NWZ, für wieviele Jahre Nordenham von einer Finanzämter-Fusion verschont bleiben wird, antwortete der Minister: „Auf ewig kann man das nicht sagen, aber es besteht keine Absicht, die jetzt geplanten Strukturen in nächster Zeit wieder anzufassen.“ Die Reform solle nicht für wenige Jahre gelten, sondern sie sei zukunftsfähig angelegt.

Wie die NWZ bereits berichtete, ist unter anderem geplant, dass die Finanzämter in Aurich und Wittmund und auch die in Emden und Norden jeweils unter Beibehaltung beider Standorte fusionieren. Das Finanzamt Aurich hat 111 Vollzeitplanstellen, das Amt in Wittmund hat 70, das Finanzamt Norden rund 79 und das in Emden 84 Vollzeitplanstellen.

Dem Finanzamt Nordenham sind 90 Vollzeitpositionen zugewiesen. Einige sind in Teilzeit besetzt. Zurzeit sind 105 Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen 3 Steuer- sowie 12 Finanzanwärterinnen/Anwärter.

Das Nordenhamer Amt ist zuständig für den Landkreis Wesermarsch mit Ausnahme der Gemeinde Lemwerder. Das Steueraufkommen belief sich im Jahr 2017 auf 240 Millionen Euro.

Laut Minister Reinhold Hilbers ist es im Landesvergleich kein ganz großes, aber auch kein ganz kleines Amt – und räumlich in dem vor 30 Jahren errichteten und seither vom Land angemieteten Gebäude an der Walther-Rathenau-Straße gut untergebracht.

Nach Angaben von Vorsteher Volker Poeschel ist die Zahl der Kundenkontakte von 21 000 im Jahr 2015 auf 28 000 im Vorjahr angestiegen. Hinzu kommen Telefonkontakte sowie Gespräche von 5000 Arbeitnehmern mit Sachbearbeitern. Wegen der Wirtschaftskraft der Wesermarsch und der nicht so negativen demografischen Entwicklung ist laut Volker Poeschel das Nordenhamer Finanzamt „auf der sicheren Seite“.

SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann hat den Finanzminister beim Besuch begleitet. „Ich habe erstmal aufgeatmet“, äußerte sie sich erleichtert, dass Nordenham nicht von den Umstrukturierungen betroffen ist. Ohnehin seien die Pläne zur Fusion anderer Finanzämter aber noch nicht beschlossen. Generell sei gut, dass die Reform, die auf Schließungen verzichtet, nicht zu Lasten der ländlichen Regionen gehe.

Herausforderungen

Der Finanzminister sieht landesweit vier große Herausforderungen für die Finanzverwaltung: rasante Veränderungen im Steuerrecht, Bekämpfung von Steuerhinterziehung, fortschreitende Digitalisierung sowie die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Seinen Angaben zufolge werden bis zum Jahr 2025 rund 40 Prozent aller Finanzbeamten das Pensionsalter erreichen.

Zur Digitalisierung gehört die Abgabe einer elektronischen Steuererklärung mit dem Programm ELSTER. Beim Finanzamt Nordenham werden gut 69 Prozent aller Einkommenssteuer-Erklärungen im ELSTER-Verfahren abgegeben. Damit liegt Nordenham im Landesdurchschnitt.

Die Finanzverwaltung wünscht sich laut Minister, dass dieser Prozentanteil in den nächsten Jahren weiter zulegt. ELSTER sei auch für die Steuerzahler vorteilhaft.