Nordenham Die Nordenhamer mögen ihren Weihnachtsmarkt. Das ließ sich in den vergangenen Wochen immer wieder auf dem Marktplatz beobachten. Sowohl werktags als auch an den Wochenende nutzten viele Cliquen, Freundeskreise, Vereine und Gruppen von Kolleginnen und Kollegen die kleine Budenstadt als Treffpunkt. In gemütlicher Runde ließen sie sich fern von jedem vorweihnachtlichen Stress einen Glühwein, Punsch, Grog oder heißen Kakao wahlweise mit oder ohne Schuss schmeckten, aßen eine Bratwurst, genossen Schmalzkuchen und klönten ausgiebig.

Wer nicht in der Clique auf den Weihnachtsmarkt geht, bleibt nicht lange allein. Denn überall trifft man auf bekannte Gesichter. Und anders als auf den Weihnachtsmärkten in den großen Städten gibt es kein Gedränge und Geschubse, sondern alles geht ganz gemütlich, fast familiär zu.

„Genau richtig für eine Stadt in der Größenordnung von Nordenham“, finden beispielsweise Anne von Bestenbostel und Inga Lüdtke. Viel Lob gibt es von allen Seiten auch wieder für die Eislaufbahn von Peter Böseler und dafür, dass der Weihnachtsmarkt bis in den Januar hinein geöffnet sein wird.

Kein Geschiebe

„In Bremen ist es das reinste Geschiebe. Hier ist dagegen alles überschaubar“, meinte Werner Petershagen. Bei den milden Temperaturen um die acht Grad ist manch einem Besucher zwar nicht unbedingt nach Glühwein zu Mute, sondern eher nach einem Bier. „Die Stimmung ist aber trotzdem gut“, finden Bajram Dzevdzet, Matthias Büsing und André Kittel, die gemeinsam an einer der Buden stehen. Ein Team von Mitarbeitern von Premium Aerotec nutzte den Weihnachtsmarkt für eine gemeinsame kleine After-Work-Party und fühlte sich dabei rundum wohl.

Aber es gibt auch kritischere Stimmen. Inna Schlopko und Hoa Nguyen zum Beispiel wünschen sich mehr Angebote für Kinder im Grundschulalter. Und Dina Kortlang und Michaela Kröger würden auf dem Marktplatz und überhaupt in der gesamten Innenstadt mehr weihnachtliche Beleuchtung schön finden. Andere würden sich zudem auch über Verkaufsstände mit adventlichen Dekorationsartikeln auf dem Weihnachtsmarkt freuen.

Bis zum 5. Januar werden die Glühweinbuden und Verzehrstände sowie das Kinderkarussell und die Eisbahn auf dem Marktplatz noch in Betrieb sein. Der Umstand, dass sich der Weihnachtsmarkt über die Feiertage hinauszieht, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es am 29. Dezember noch einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt geben wird.

Willkommen 2020

„Willkommen 2020“ – so wird das Motto dieses Tages lauten, an dem die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein werden. Und da ist es natürlich schön, wenn die Besucher das sonntägliche Shoppen mit einem Abstecher zum Weihnachtsmarkt verbinden können.

An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind der Weihnachtsmarkt und „Nordenham on Ice“ geschlossen. Danach geht es am 27. Dezember ab 14 Uhr aber wieder los – sowohl auf dem Weihnachtsmarkt als auch auf der Eislaufbahn.