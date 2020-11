Weihnachtszeit: Innenstadt bereit zum Leuchten

Nordenham Jetzt kann die Vorweihnachtszeit richtig losgehen: Mitglieder des Vereins Nordenham Marketing & Touristik (NMT) haben am Donnerstag die Innenstadt mit weihnachtlicher Beleuchtung ausgestattet. Rund 80 Lichterbögen brachten Bernd Bierfischer und Mike Wagner an den Laternenmasten an der Bahnhofstraße, Deichgräfenstraße und Friedrich-Ebert-Straße an.

Auch der NMT-Vorsitzende Jörg Irmer und Jens Schneider vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Boekhoff packten mit an. Ungefähr drei bis vier Stunden dauerte es, bis alle Laternenmasten geschmückt waren.

Angeschaltet wird die Weihnachtsbeleuchtung ab kommender Woche. Sie leuchtet bis Anfang nächsten Jahres und wird dann von den NMT-Vorstandsmitgliedern wieder abmontiert. Das Jahr über werden die Lichterbögen bei Thomas Schmeyer von der Firma Boekhoff eingelagert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die neuangeschafften Metallkugeln, die die Fußgängerzone schmücken sollen, werden voraussichtlich in der nächsten Woche angebracht. Rund 50 Stück sollen dort in Dreier- oder Viererreihen an Stahlseilen von Hauswand zu Hauswand gespannt werden. Diese Arbeit übernehmen Beschäftigte des Bauhofs. Auch diese Beleuchtung bleibt über die Feiertage bis Anfang Januar hängen.