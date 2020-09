Weitere Infektion in Nordenham

Nordenham In Nordenham ist eine weitere Person an Covid-19 erkrankt. Somit gibt es momentan insgesamt sieben Covid-19-Patienten in Nordenham. Für Butjadingen und Stadland sind aktuell keine Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in der nördlichen Wesermarsch 29 labordiagnostisch bestätigte Fälle aufgetreten: 21 in Nordenham, 5 in Stadland und 3 in Butjadingen.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankungen im Landkreis Wesermarsch beläuft sich mittlerweile auf 121. 99 Patienten sind genesen, 5 verstorben. Davon hat es einen Todesfall in Nordenham gegeben. In der Wesermarsch sind aktuell 17 Erkrankungen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das teilt die Kreisverwaltung mit.