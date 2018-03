Kastration von Katzen ist teurer

Nordenham /Wesermarsch Die Kreisstelle Wesermarsch der Tierärztekammer Niedersachsen begrüßt ausdrücklich die Aktion des Tierschutzvereins Wesermarsch zur kostenlosen Kastration freilebender Katzen und das in diesem Zusammenhang gezeigte Engagement des Vereins. Wie berichtet, stellt der Verein dafür insgesamt 15 000 Euro zur Verfügung. Die Tierärzte weisen aber in einer Stellungnahme darauf hin, dass die vom Tierschutzverein genannten Kosten für die Kastration eines Katers (durchschnittlich 50 Euro) und einer Katze (etwa 90 Euro) nicht den Tatsachen entsprechen.

Alle Tierärzte sind laut Mitteilung der Kreisstelle Wesermarsch verpflichtet, sich bei der Abrechnung ihrer Leistungen an die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT in der Fassung vom 19. Juli 2017) zu halten. Verstöße werden von der Tierärztekammer geahndet. Für die Kastration des Katers ergibt sich so ein Preis von etwa 80 Euro und für die weibliche Katze von etwa 140 Euro.

Bei der landesweiten Aktion zur Kastration herrenloser und freilebender Katzen von Januar bis März dieses Jahres, die in dem NWZ-Bericht ebenfalls erwähnt worden war, seien diese Preise zugrundegelegt gewesen, teilt die Kreisstelle weiter mit.