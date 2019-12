Tafel im Überblick

Die Nordenhamer Tafel wurde im Jahr 2004 von Fred Memenga gegründet. 2007 und 2008 folgten Tafel-Zweigstellen in Rodenkirchen und Brake eröffnet.

In Nordenham engagiert sich ein Team von etwa 20 Leuten für die Tafel. Das sind sowohl ehrenamtliche Mitarbeiter, als auch Ein-Euro-Jobber. Sie sortieren beispielsweise die eingehenden Lebensmittel, helfen bei der Ausgabe und entsorgen abgelaufene Waren. Über das große Engagement des Teams freut sich Fred Memenga ganz besonders. Viele von ihnen seien mehr als 35 Stunden pro Woche für die Tafel aktiv, sagt er.

Die erste Tafel in Deutschland wurde 1993 in Berlin nach amerikanischem Vorbild gegründet. Zugrunde lag der Gedanke, nicht mehr benötigte Lebensmittel zum Beispiel aus Hotels und Handelsketten Bedürftigen, wie Obdachlosen oder auch sozialen Einrichtungen, zukommen zu lassen. Bekanntheit erlangte das Konzept ein Jahr später, mit der Gründung der Hamburger Tafel 1994. In ganz Deutschland gibt es laut Fred Memenga inzwischen um die 1000 Tafeln.

Insgesamt vier Ausgabestellen unterhält die Nordenhamer Tafel in der Wesermarsch. In Nordenham ist die Tafel im Bürgerhaus an der Viktoriastraße 20 angesiedelt. Die Ausgabe ist immer freitags, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. In Brake befindet sich die Ausgabestelle am Kiebitzring 39. Sie ist immer dienstags von 13 bis 14 Uhr geöffnet. In Burhave ist die Tafel an der Lübbe-Siebet-Straße 4 an jedem Mittwoch von 12 bis 13 Uhr geöffnet. Die Ausgabestelle in Rodenkirchen befindet sich an der Schulstraße 5. Sie ist immer donnerstags von 11.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.