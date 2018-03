Nordenham „Sie sind gesegnet mit Raumwiderständen. Es bleibt am Ende nicht viel Fläche übrig“, fasste Bert Diekmann das Ergebnis der Standortpotenzialstudie für Windparks im Gebiet der Stadt Nordenham zusammen. Der Landschaftsarchitekt vom Regionalplanungsbüro Diekmann, Mosebach und Partner stellte am Donnerstagabend mit seiner Mitarbeiterin, Landschaftsökologin Katharina Potts, die Ergebnisse der Standortanalyse den Mitgliedern des Bauausschusses und des Umweltschutzausschusses vor.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass nur der sogenannte Suchraum Esenshammergroden und eine weitere Kleinstfläche für den Bau von Windenergieanlagen in Frage kommt. Eine dritte Fläche im Bereich der Stadtgrenze zu Butjadingen ist aufgrund ihrer geringen Größe nicht für die Aufstellung von Windenergieanlagen geeignet.

Nur ein Suchraum

Der Suchraum Esenshammergroden liegt südlich von Seefeld, westlich von Esenshamm und hat eine Gesamtgröße von circa 59,26 Hektar. Nach Bert Diekmanns Worten könnten auf dieser Fläche maximal fünf Windenergieanlagen aufgestellt werden.

Der zweite Bereich, die Kleinstfläche Esenshammergroden, hat eine Größe von circa 5,73 Hektar und liegt südöstlich des Suchraumes. „Die Fläche eignet sich maximal für die Aufstellung einer Windenergieanlage“, berichtete Bert Diekmann. Da die Stadt Nordenham eine Analyse für eine konzentrierte Windkraftbebauung – das bedeutet mindestens drei Anlagen – in Auftrag gegeben hat, fällt diese Fläche eigentlich aus dem möglichen Bereich heraus, da eben nur Platz für eine Anlage besteht. Die Kleinstfläche könne aber in Zusammenhang mit dem Suchraum Esenshammergroden gesehen werden.

Die beiden Bereiche grenzen auch unmittelbar an ein Gebiet der Gemeinde Stadland an, das in einer früheren Standortpotenzialstudie als für Windparks geeignet eingestuft wurde. So könnte hier eine interkommunale Fläche entstehen, berichtete der Experte. Auch dadurch wäre auf der Kleinstfläche der Bau einer Anlage möglich.

Für die Standortpotenzialstudie setzte sich das Planungsbüro mit allen Trägern öffentlicher Belange in Verbindung, um auch zukünftig geplante Maßnahmen in der Studie berücksichtigen zu können.

Verschiedene Kriterien

In der Studie gingen die Experten von einer Windenergieanlagengeneration mit einer Gesamthöhe von 200 Metern aus. Daraus ergibt sich zum Beispiel zu Wohnbebauungen ein Mindestabstand von 400 Metern (die doppelte Höhe einer Anlage) als sogenannte harte Ausschlussfläche. Geringere Abstände hätten eine optisch bedrängende Wirkung zur Folge, erklärte Bert Diekmann.

Je nach tatsächlicher Höhe der Anlagen müssen diese Abstände angepasst werden. Harte Ausschlussflächen scheiden aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen als Standorte aus, berichtete Katharina Potts. Dazu zählen beispielsweise Wohngebiete, Autobahnen und andere Straßen, Hochspannungsleitungen, Luftverkehrsplätze und Gebiete, die aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes ausgeschlossen sind. „Daran können Sie nichts ändern“, sagte Bert Diekmann.

Die weichen Ausschlussflächen unterliegen dagegen der kommunalen Planungshoheit. Handelt es sich um eine Fläche, die nach weichen Kriterien ausgeschlossen wird, könnte sich zum Beispiel der Stadtrat für größere oder kleinere Abstände aussprechen. Jedoch müsse die Entscheidung für weiche Tabuzonen gerechtfertigt werden, betonte Bert Diekmann. Zum Abschluss wies der Experte noch einmal darauf hin, dass das Ergebnis aufgrund der aktuellen Datenlage ermittelt wurde. „Die ausgewiesene Potenzialfläche muss in weiteren Planungsschritten genauer auf ihre tatsächliche Realisierbarkeit geprüft werden“, sagte Bert Diekmann.

Baudezernentin Ellen Köncke wies darauf hin, dass der Bereich des genannten Suchraumes ein Brut- und Gastvogel-Gebiet ist. Dies sei weder ein hartes noch ein weiches Kriterium, sagte Bert Diekmann. Hier müsse in weiteren Verfahren geprüft werden, welche Arten dort brüten. Diese Detailschärfe könne jedoch eine Standortpotenzialstudie nicht leisten, sagte er.