Nordenham Im dritten Monat in Folge verharrt die Arbeitslosenquote in der nördlichen Wesermarsch bei 6,3 Prozent. Das geht aus dem September-Bericht hervor, den die Agentur für Arbeit in Nordenham am Montag veröffentlicht hat. Gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr ist die Quote allerdings gesunken. Im September 2018 hatte sie im Bereich der Nordenhamer Agentur, in deren Zuständigkeit auch die Gemeinden Butjadingen und Stadland liegen, noch bei 6,6 Prozent gelegen.

1318 Arbeitslose

Der Bestand an Arbeitslosen hat sich von 1330 im August auf 1318 im September geringfügig verringert. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 1379.

Die Männer stellen mit einem Anteil von 51,8 Prozent die Mehrheit im aktuellen Arbeitslosenbestand der Nordenhamer Agentur. Allerdings fällt in der September-Statistik auf, dass die Zahlen bei den Frauen von 617 auf 635 gestiegen sind, während die Männer von einem gegenläufigen Trend (713 auf 683) profitierten.

Im September sind 306 neue Arbeitslosenmeldungen bei der Nordenhamer Agentur eingegangen – 55 mehr als im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres. Gleichzeitig beendeten 306 Frauen und Männer (+ 12) die Erwerbslosigkeit.

Insgesamt verzeichnete die Agentur seit Beginn dieses Jahres 2458 (-12) Arbeitslosmeldungen im Bereich der nördlichen Wesermarsch. Dem stehen im Jahresverlauf bislang 2541 (-125) Abmeldungen gegenüber.

Weniger offene Stellen

Der Bestand an offenen Stellen, die bei der Nordenhamer Agentur geführt sind, ist gegenüber dem August um 20 auf 237 gesunken. Im September 2019 waren es 240.

Die Unternehmen aus dem Norden der Wesermarsch meldeten der Agentur im vergangenen Monat 42 neue Arbeitsstellen. Im August hatte der Zugang noch bei 51 und im September 2018 bei 71 zu vergebenden Jobs gelegen.