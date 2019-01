Nordenham Der schlechte Zustand vieler Wirtschaftswege ist ein Dauerbrenner in den Sitzungen der Stadtratsgremien. Um das Problem in den Griff zu bekommen, fordert die CDU-Fraktion als Handlungsgrundlage ein zusammenfassendes Konzept mit Bestandsaufnahme, Ausbauempfehlungen, Kostenangaben und Fördermöglichkeiten. Diesen Antrag hat der Bauausschuss jetzt einstimmig bewilligt. Allerdings lässt sich das Vorhaben wohl nicht so schnell umsetzen, wie es die Christdemokraten gerne hätten.

Nach Angaben der Baudezernentin Ellen Köncke benötigt die Stadtverwaltung ein zusätzliches Computerprogramm, um die Wirtschaftswege digital erfassen und die Schäden dokumentieren zu können. Für die Anschaffung der Software sind rund 15 000 Euro erforderlich, die aber bislang nicht im Haushalt zur Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund hat der Bauausschuss der Stadtverwaltung den Auftrag erteilt, die kurzfristige Finanzierbarkeit zu überprüfen. Sollten sich die 15 000 Euro in diesem Jahr nicht mehr loseisen lassen, müsse die Software notfalls 2020 gekauft werden.

Zielsetzung müsse aber jeden Fall sein, das Wegekonzept spätestens im nächsten Jahr auf dem Tisch zu haben.

Im Bauausschuss herrschte Einigkeit darüber, dass es bei der Sanierung der Wirtschaftswege im Nordenhamer Stadtgebiet erheblichen Nachholbedarf gibt. Zuletzt waren die Maßnahmen stets an der ungeklärten Finanzierung gescheitert. Der Stadtrat hofft, dass sich in Zukunft mit Fördergeldern des Landes Niedersachsen etwas bewegen lässt.