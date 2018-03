Nordenham An diesem Sonntag ist es wieder soweit: Die Menschen in ganz Europa müssen in der Nacht auf 60 Minuten Schlaf verzichten. Das ist die Folge des Wechsels von der Winter- auf die Sommerzeit. Die Zeiger werden um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt. Müdigkeit am Morgen und Probleme mit den Tieren in der Landwirtschaft sind nur zwei mögliche Gründe, die für eine Abschaffung sprechen. Auch die Menschen in Nordenham und umzu sind nicht gerade begeistert von dem halbjährlichen Drehen an der Uhr.

Zeitumstellung Zum ersten Mal wurde die Sommerzeit im Ersten Weltkrieg in den Jahren 1916 bis 1918 in Deutschland eingeführt. Dadurch sollten das Tageslicht optimal genutzt und Ressourcen für den Krieg gespart werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Sommerzeit im April 1940 aus dem gleichen Grund von den Nationalsozialisten wieder eingeführt und galt zunächst durchgehend bis zum November 1942. In den Kriegsjahren danach wurde im Sommer umgestellt. Seit 1980 wird in Deutschland halbjährlich umgestellt. Die Bundesrepublik passte sich damit den westlichen Ländern an, die nach der Ölkrise diese Regelung eingeführt hatten, um Energie zu sparen. Auch in der DDR gab es ab 1980 die Sommerzeit. Das Argument des Energiesparens galt bereits in der Anfangsphase als fragwürdig. Die Einführung von Sommerzeiten in ganz Europa 1981 war somit auch keine Folge der Energiekrisen, sondern eher eine Maßnahme zur Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes. Eine Abschaffung der Zeitumstellung gestaltet sich schwierig. Damit es nicht zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb Europas kommt, müssten alle EU-Staaten mitziehen.

Hans-Dieter Wiemers spricht sich klar für eine Abschaffung aus. Der 81-jährige Nordenhamer hat zwar nicht mit Problemen aufgrund der Zeitumstellung zu kämpfen, sieht sie jedoch auch nicht als notwendig an.

Margrit Gloe ist ebenfalls 81 und vertritt die gleiche Meinung. „Das Ganze bringt uns nichts. Im Gegenteil, das Drehen an der Uhr kostet uns in der Wirtschaft ein Vermögen, das muss nicht sein.“

Noel Cwiertnia kennt es gar nicht anders. Der 21-Jährige ist mit der Zeitumstellung aufgewachsen, aber dennoch nicht deren Anhänger: „Ich sehe keinen Vorteil und habe gelesen, dass es für die Agrarbetriebe sehr umständlich ist“, sagt der Nordenhamer. Ihm selber bereitet die Zeitumstellung keine Probleme, und durch die digitalen Uhren, die sich von selber neu justieren, müsse man auch nicht mehr an die Umstellung denken.

Katharina Brem sieht vor allem gesundheitliche Nachteile: „Mein Mann und ich fühlen uns jedes Mal müde und kaputt. Auch unsere Enkel brauchen immer eine Woche, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen“, berichtet die 67-jährige Nordenhamerin. Sie fragt sich, für wen die Umstellung gut sein soll. Auch die Bauern würden nichts davon haben.

Jürgen Kuck aus Schwei spricht sich für eine dauerhafte Sommerzeit aus. „Der ständige Wechsel ist unnötig und die erhofften Energiespareffekte sind nicht eingetreten“, sagt der 75-Jährige. Auch wenn er heute keine Probleme mehr mit der Zeitumstellung hat, spricht er sich aufgrund seiner Erfahrung dagegen aus: „In der Landwirtschaft ist das schon problematischer, vor allem für die Tiere, die sich umstellen müssen“, meint er.

An ihren Sohn denkt Sandra Oosterveld beim Thema Zeitumstellung: „Zwei Wochen lang haben wir jedes Jahr damit zu kämpfen.“ Sie spricht sich für eine Abschaffung aus und hat einen weiteren Vorschlag: „Ich würde dauerhaft die Sommerzeit einführen.“

• Das größte Argument für eine dauerhafte Sommerzeit liegt auf der Hand: Abends ist es länger hell, dafür morgens länger dunkel. Viele Menschen würden lieber im Dunkeln zur Arbeit fahren und dafür im Hellen nach Hause kommen als umgekehrt. Faktisch würde die dauerhafte Sommerzeit allerdings einen Wechsel der Zeitzone bedeuten, was die Umsetzung komplizierter macht: Die Winterzeit entspricht der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) der Osteuropäischen Zeit.