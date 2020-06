„b 211 Neu“ Bei Oldenbrok: Hier entsteht eine neue Brücke

Oldenbrok Schon länger deutlich sichtbar sind die Sandhügel für die Trasse der Bundesstraße bei Oldenbrok-Mittelort. Dort entsteht die B 211 neu westlich von Mittelort bis zur B 212 in Brake auf einer Länge von rund 7,4 Kilometer auf einer neuen Trasse.

Derzeit steht der Brückenneubau an der Hamelstraße an. Diese Arbeiten führt die Firma Fritz Spieker aus Oldenburg durch. In den vergangenen Wochen wurde mit der Gründung im Erdreich und den Betonarbeiten begonnen. Die Brücke wird eine Länge von 60 Meter aufweisen. Über diese Brücke verläuft dann künftig die Hamelstraße. Unter der Brücke hindurch fließt der Verkehr auf der B 211 (neu).

Für die Brücke werden nun die schweren Elemente mit dem Autokran der Firma Titschkus & Wittrock über den Ausleger für die Einschalung für die Bewehrungseisen an den Widerlagern angebracht. Die Widerlager, jeweils links und rechts der Brücke, werdend 29 Meter tief im Erdreich verankert. Zu jedem Widerlager zählen 15 Betonstützen.

In der Mitte der Brücke ist bereits die große Betonstütze zu sehen. Diese ruht auf 14 Betonpfeilern, die jeweils eine Länge von 24 Meter aufweisen. Der Polier von der Firma Spieker, Boris Beermann: „Bei dem trockenem Wetter läuft das gut von der Hand. In den nächsten Monaten wird sich hier gut sichtbar einiges tun.“

Jetzt stand tageweise eine Vollsperrung für den Straßenverkehr an. Schon seit geraumer Zeit ist für die Hamelstraße nur der Anliegerverkehr zugelassen und Schulbusse dürfen durchfahren.

Das für den Neubau nötige Planfeststellungsverfahren wurde bereits am 2. Juni 2008 eingeleitet. Erste Vorarbeiten haben 2013 stattgefunden. Der feierliche erste Spatenstich durch Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Olaf Lies, seinerzeit niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, fand am 30. August 2016 statt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 32,9 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.