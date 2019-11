Oldenbrok Gerne wurde der Einladung in das evangelischen Gemeindehaus Oldenbrok gefolgt: Ging es doch um die Erlösausschüttung der Bürgerstiftung Ovelgönne bei einer kleinen Kaffeetafel. Der Vorsitzende vom Stiftungsvorstand, Wolfgang Hübenthal, begrüßte neben den zahlreichen Gästen die „Hausherrinnen“ der Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne, die Pfarrerinnen Katja Röker und Renate Boltjes, Bürgermeister Christoph Hartz und Landrat Thomas Brückmann als Vorsitzender des Stiftungsrats.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“: Diesem Zitat und Sinnspruch von Erich Kästner fühlt sich die Bürgerstiftung Ovelgönne seit dem Bestehen 2010 verpflichtet und trägt maßgeblich zur Stärkung des Gemeinwohls bei. Die 2010 gegründete und anerkannte Ovelgönner Bürgerstiftung, ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft sowohl fördernd als auch operativ für das Gemeinwohl in der Gemeinde Ovelgönne. So steht es in der Präambel der Stiftungssatzung.

Von den bundesweit insgesamt 410 Bürgerstiftungen, davon 63 in Niedersachsen (Stand 2018), ist die Bürgerstiftung Ovelgönne eine der kleineren, aber bei weitem nicht die kleinste Bürgerstiftung. Ihr anfängliches Stiftungsvermögen von 64 000 Euro wurde dank der großen Spendenbereitschaft und vieler Spendenaktionen unter dem Motto „Von Bürgern für Bürger“ auf inzwischen 110 000 Euro€ aufgestockt.

Zum neunten Mal wurden die Zinserlöse an gemeinnützige und wohltätige Einrichtungen sowie Vereine in der Gemeinde Ovelgönne ausgeschüttet. Dafür stand in diesem Jahr die stolze Summe von 5000 Euro zur Verfügung.

Zu den Begünstigten zählen in diesem Jahr die Sankt-Johannis-Kirche Strückhausen und Christus-Kirche Oldenbrok (Kirchenjubiläen 500 und 400 Jahre), der Seniorenkreis Vier Kirchen Ovelgönne, der Seniorenkreis Ovelgönne, der Arbeitskreis Senioren Gemeinde Ovelgönne, das Zwergenstübchen Oldenbrok, der Förderverein Grundschule Großenmeer, die Kita Sonnenblume Oldenbrok, die Kinderfeuerwehr Ovelgönne-Popkenhöge, die Kita Villa Kunterbunt Ovelgönne, der Bürger- und Heimatverein Großenmeer, das Handwerksmuseum Ovelgönne und der Seniorenkreis Oldenbrok.

Hergen Paradies von der LzO Brake überreichte die Schecks im Wert zwischen 200 Euro und 500 Euro an insgesamt 13 Gruppen. Diese decken mit ihrer Arbeit alle Altersgruppen ab. Somit reichen die Begünstigten in der Gemeinde von den Kids bis zu den Senioren.

Zum Stiftungsvorstand zählen derzeit Wolfgang Hübenthal (Vorsitzender), Monika Schnieder (stellvertretende Vorsitzende), Margot Höpfner-Kröger, Heike Heinemann, Hanns-Michael Meiser, Gisela Hecht und Anja Memenga. Im Stiftungsrat sind Thomas Brückmann (Vorsitzender), Ilona Bünting (stellvertretende Vorsitzende), Gerd Wübbenhorst, Hedda Kohlwes und Bernhard Korpis dabei. „Die Bürgerstiftung Ovelgönne wird auch zukünftig durch ihre gewählte Anlagestrategie in der Lage sein, Zinserträge zu generieren und jährlich förderungswürdigen Einrichtungen in der Gemeinde Ovelgönne zur Verfügung zu stellen“, so Wolfgang Hübenthal.

Zuwendungsanträge für das kommende Jahr sollten mit einer kurzen Begründung bis 31. Dezember 2019 gestellt werden, per Mail an w.hueb@web.de, postalisch an Bürgerstiftung Ovelgönne, Nordstr. 11, 26939 Ovelgönne.