Ferienpassaktion In Oldenbrok: Kinder packen auf Hof mit an

Oldenbrok „Vom Kalb zur Kuh“, lautete jüngst das Motto beim Ferienpass Ovelgönne. Der Tierschauverein Ovelgönne mit der Familie Witting, hatte die Jungen und Mädchen der Gemeinde auf den Bauernhof der Familie an der Hamelstraße in Oldenbrok eingeladen.

Auf dem Hof von Meindert und Antje Witting gab es für die 18 Jungen und Mädchen dann auch einiges zu sehen. Die jungen Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und hatten bei einer Schnitzeljagd verschiedene Aufgaben zu erledigen. So hieß es beim Rundgang: Augen auf und Ohren gespitzt.

Die Fragen drehten sich um die Themen Heu, Stroh, Milch, Kälber und Futter. Nach der Auswertung gab es für alle Kinder kleine Preise. Und selbstverständlich bekamen die jungen Gäste auch einen kleinen Einblick in die Arbeit des Milchviehbetriebes.

Schließlich sind da insgesamt 180 Milchkühe, die täglich gemolken werden müssen. Das schauten sich die Mädchen und Jungen live im Melkstand an. Die jungen Gäste zeigten keinerlei Berührungsängste gegenüber den Tieren. „Ich habe schon mal bei Bekannten gemolken“, erzählte zum Beispiel Menissa. Auch Julian packte gleich mit an: „Da kommt schon Milch raus“, stellte er fest, während er an einer Zitze eines Euters zog.

Nach dem Tag auf dem Hof wurde deutlich, dass längst nicht mehr allen Kindern bewusst ist, was so alles zum Tagesablauf auf einem Bauernhof gehört. Ausklingen ließen die Ferienpass-Teilnehmer den Tag mit einer Trecker-Rundfahrt mit Planwagen durchs Moor. Anschließend gab es Grillwürstchen und Getränke zur Stärkung.