Oldenbrok Nach Gesprächen mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems und Vertretern aus der Landwirtschaft über die Möglichkeiten von vereinfachten Flurbereinigungsverfahren in Ovelgönne sollen nun die Vorarbeiten für das erste Gebiet im Bereich Oldenbrok durch einen Arbeitskreis unterstützt werden. So sollen örtliche Sachkenntnisse und die Belange von Interessengruppen bei der Abgrenzung des Planungsgebietes und bei der Entwicklung von Zielen und Maßnahmen in den Planungsprozess einfließen können.

Die Vorstellung des Arbeitskreises soll auf einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 11. Juli, ab 19.30 Uhr im Ratssaal in Oldenbrok-Mittelort, Rathausstraße 14, stattfinden.

Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer sowie Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen aus dem Planungsbereich. Der umfasst im Wesentlichen den Bereich zwischen L 864 (Barghorner Straße) und Graben 7.5/9.4 sowie Winterbahn und Käseburger Sieltief.

Das Amt für regionale Landesentwicklung wird in diesem Termin weitere Erläuterungen zur Flurbereinigung geben und auf Fragen antworten. Direkt im Anschluss an die Versammlung soll eine erste Arbeitskreissitzung mit der Besprechung der weiteren Vorgehensweise stattfinden.