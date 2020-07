Pandemie: Corona-Testzentrum wird geschlossen

Oldenburg /Wesermarsch Die Bezirksstelle Oldenburg der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Niedersachsen schließt ihr Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle in Oldenburg. Voraussichtlich am 17. Juli ende der Betrieb, teilte KV-Geschäftsführer Helmut Scherbeitz mit. Auch die übrigen Test-Zentren in den umliegenden Kreisen und Städten würden aufgrund geringer Auslastung und hoher Kosten schließen. Das Testzentrum in Brake soll bereits am 10. Juli schließen. Das allerdings kommt bei der Kreisverwaltung überhaupt nicht gut an.

„Auch wenn die Kreisverwaltung kein Mitspracherecht bei der Schließung des Testzentrums hat, da es sich um eine Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen handelt, hätte ich mir unter Kooperationspartnern schon gewünscht, dass man uns das Wort gönnt und uns nicht vor vollendete Tatsachen stellt“, teilt Hans Kemmeries, Erster Kreisrat und zuständiger Gesundheitsdezernent, auf Nachfrage mit.

Darüber hinaus sei die Schließung des Testzentrums „der falsche Weg“, so Kemmeries. Aktuelle Fälle wie Gütersloh oder Wildeshausen würden zeigen, wie gefährlich das Virus gerade in einer Phase der Lockerung sein und wie schnell ein Hotspot entstehen könne.

Kemmeries weiter: „Vor dem Hintergrund des Ärztemangels in der Wesermarsch, insbesondere in der jetzigen Zeit einer Pandemie, stellt das Testzentrum eine wertvolle Unterstützung der niedergelassenen Ärzteschaft dar. Zudem werden in der bevorstehenden Urlaubszeit (Sommerferien) vermehrt Praxen geschlossen sein, was zu einem weiteren Engpass in der Versorgungsmedizin in der Wesermarsch führen wird“.

Hans Kemmeries bittet Helmut Scherbeitz in einem Schreiben daher, „Ihre Entscheidung zu revidieren und den Betrieb des Testzentrums in Brake fortzuführen“.