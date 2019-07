Round Table unterstützt vielfältig

Round Table ist eine Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren. Ins Leben gerufen wurde der Service-Club 1927 in Norwich. Gründer Louis Marchesi wollte eine Vereinigung, die sich an das Vorbild ähnlicher Clubs (Rotarier, Lions) anlehnte, jedoch mit jüngeren Mitgliedern. So erlischt die Mitgliedschaft im Alter von 40 Jahren automatisch. 1952 kam die Idee nach Deutschland: In Hamburg wurde der erste Club hierzulande gegründet. 1985 folgte der in Brake.

Der hiesige Service-Club trägt die Nummer 152. Bundesweit sind die 230 „Tische“ in 16 Distrikten organisiert und zählen zusammen mehr als 3600 Tabler. Sie tragen mehr als zwei Millionen Euro jährlich für soziale Projekte zusammen.

Beim Tabling – regelmäßigen Tischabenden – werden Veranstaltungen organisiert und Aktionen geplant.

Der Präsident wird jedes Jahr neu gewählt. Seit Mai hat Alaa El Rayess dieses Amt inne. Er hat sich vor allem „die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr viel und lange vom Leben haben“ auf die Fahne geschrieben. Er will den Verein Lebenswunsch sowie das Kinderhospiz in Wilhelmshaven besonders unterstützen. „Vize“ ist Steffen Grunewald. Pastpräsident Nils Ole Rückoldt.

Der Braker Tisch unterstützt neben den nationalen Serviceprojekten lokale Projekte wie den Braker Aktivpass, Rockin’ the Factory (wieder am 14. April 2020 bei Barghorn), die Stiftung Lebensräume Ovelgönner Mühle, die frühkindliche Musikerziehung, die Grundschulen Elsfleth und Hammelwarden sowie die Tafel.