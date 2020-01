Ovelgönne Das „Grüne Zen-trum“ in Ovelgönne wächst und wächst: Die Institutionen 12, 13 und 14 haben mit Jahresbeginn in diesem Dienstleistungszentrum der Landwirtschaft ihre Tätigkeit aufgenommen – und das hat sein Einzugsgebiet damit noch einmal ausgeweitet.

Neu am Standort mitten in der Wesermarsch ist unter anderem die Geschäftsstelle des Kreislandvolkverbandes Friesland. Die hatte bisher in Schortens (Landkreis Friesland) ihren Sitz. Zwar gab Sven Ambrosy, Landrat des Nachbarlandkreises, während einer kleinen Feierstunde zu, dass er es „nicht gut findet, wenn der Landvolk-Vorsitzende zu ihm kommt und sagt: wir ziehen um in die Wesermarsch“. Es sei aber richtig, wenn die Landwirtschaft ihre Kräfte bündele und die Zusammenarbeit in der Region vorantreibe. „Wir brauchen eine starke Landwirtschaft.“ Ambrosy wies auf den überproportionalen Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung in Friesland und der Wesermarsch hin. Die Geschäftsstelle unter einem Dach begleite den Wandel so, „dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten bleiben“.

Frieslands Kreislandvolkvorsitzender Hartmut Seetzen freute sich, dass die Mitglieder die Frage, ob in Zeiten sinkender Betriebszahlen zwei Geschäftsstellen noch zeitgemäß seien, so einmütig beantwortet hätten. In Ovelgönne sei „ein Dienstleistungszen-trum mit Beratung von A bis Z entstanden“. Er lobte ausdrücklich die „überregional erfolgreiche Zusammenarbeit“.

Ein weiteres Beispiel dafür sind die Kooperation der Buchstelle mit der LHV Steuerberatungsgesellschaft sowie die neu gegründete gemeinsame Landvolk Nord West Unternehmensberatungsgesellschaft. Neben dem Landvolk Friesland sind hier auch Ostfriesen mit im Boot: Der Landwirtschaftliche Hauptverein für Ostfriesland (LHV) hat Standorte in Aurich, Leer und Wittmund sowie jetzt auch in Ovelgönne.

„Durch den Verbund eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der Digitalisierung der Arbeit“, sagte Matthias Baumann, Leiter der LHV Steuergesellschaft. „In der technischen Entwicklung, aber auch in der Personalentwicklung ist Größe ein Vorteil, genauso bei der Qualität der steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung, wenn man sich die Komplexität des Steuerrechts vor Augen führt.“ Mit der eigenständigen Unternehmensberatungsgesellschaft soll den Mandanten auf Basis der steuerlichen Daten zusätzlich eine tiefergehende betriebliche Beratung angeboten werden.

Dr. Karsten Padeken, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Wesermarsch, ist sich sicher, dass mit dem Angebot dem „immer mehr wachsenden Anspruch nach Dienstleistung Rechnung getragen werden kann“. Und für LHV-Präsident Manfred Tannen sind Kooperation und Neugründung „erst der Anfang der Zusammenarbeit“.

Allerdings bremste Landvolk-Geschäftsführer Manfred Ostendorf angesichts der ganzen Neuerungen, die neben dem Neubau eines Tagungshauses 2019 umgesetzt wurden, etwas: „Jetzt brauchen wir erst einmal Zeit zum Durchatmen und Arbeiten.“ Er selbst ist Beispiel der Kooperation: 1992 hatte er halbtags als Geschäftsführer des Landvolkvereins Friesland angefangen, seinerzeit noch in der Geschäftsstelle in Jever. 1997 kamen die Geschäfte des Wesermarsch-Landvolks hinzu – verbunden mit einem Ganztagsjob und der Aufgabe der eigenen Landwirtschaft. Er weiß: „Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist rasant und die Vernetzung ist eine Antwort darauf.“