Ovelgönne Bauen oder auslagern – vor dieser Entscheidung standen die Verantwortlichen. Die beiden vorhandenen Häuser im Grünen Zentrum – eins davon denkmalgeschützt – konnten den räumlichen Bedarf nicht mehr decken. Zu stark gewachsen ist die Einrichtung in den vergangenen Jahren. Gut 50 Menschen sind mittlerweile im historischen Ortskern von Ovelgönne in den bald 14 landwirtschaftsnahen Einrichtungen tätig – vom Landvolk über den Maschinenring bis hin zur Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB).

Der Kreislandvolkverband als Hausherr hat sich für den Standort entschieden und habe diesen weiter aufgewertet, wie sämtliche Redner betonten. „Es ist wichtig, dass wir im Verbund bleiben und die Kompetenz vor Ort bündeln“, meinte etwa Landvolkvorsitzender Dr. Karsten Padeken. Im Grünen Zentrum gebe es Ansprechpartner an einer Stelle für Beratung, Wissenschaft, Berufsvertretung und Bildung, so Padeken. „Für die Region sind wir gut aufgestellt, alle Fragen von hier aus zu bearbeiten.“ Am Mittwoch wurde die Fertigstellung des Tagungsgebäudes mit geladenen Gästen gefeiert. In neun Monaten ist ein 130 Quadratmeter großer Neubau mit Seminarräumen, zwei Büros und einer Teeküche entstanden.

Dazu zählte auch Architekt Ulrich Bolte. Er hob die schnelle Umsetzung sowie die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und ausführenden Firmen – von denen bis auf zwei alle aus der Gemeinde kamen – hervor. Und er hatte noch eine gute Nachricht: Die Kosten von 275 000 Euro könnten voraussichtlich sogar leicht gesenkt werden. Auch mit dem Hinweis auf den einzigen Wermutstropfen vermochte Bolte die gute Stimmung nicht trüben: Das Rollo für die Durchreiche wurde nicht rechtzeitig geliefert.

Regina Neuke betonte als Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Wesermarsch in Bewegung“, dass „die Grünlandwirtschaft für die Wesermarsch von existenzieller Bedeutung“ sei. Und das Tagungsgebäude sei die „perfekte Absicherung des Angebots vor Ort“. Vernetzung, Kooperation und Diskussion bräuchten Gelegenheit und Raum. Und dieses biete der Neubau. Über LEADER – ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume – wird der Neubau mit 100 000 Euro gefördert. Für Patricia Bonney vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, das über die Förderung entscheidet, ist das Tagungsgebäude „ein weiterer Höhepunkt in der Region“. Es sei auch deshalb besonders, weil es ein Projekt sei, die Landwirtschaft weiter- und nicht abzuwickeln. Viel zu häufig sei sie mit Nachfolgelösungen für alte Höfe befasst.

Ein Ort der Kommunikation



Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz freute sich, dass es gelungen sei, „das Geld sinnvoll zu investieren“. Die Hälfte finanziert das Landvolk. Die Räume stünden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung informierte er, etwa für Veranstaltungen Diese Vorlage griff Manfred Ostendorf auf. Der Landvolk-Geschäftsführer betonte, dass der Raum keine Konkurrenz für Veranstaltern im Dorf sein soll, sondern eine Ergänzung. So gebe es etwa beim Catering eine enge Zusammenarbeit mit dem Burgladen.