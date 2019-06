Ovelgönne Auch wenn nicht jeder Mitte Juni an September denken mag: Die Organisatoren des traditionellen Ovelgönner Pferdemarktes tun dies schon lange. Der wird in diesem Jahr vom 31. August bis zum 2. September gefeiert – zum dann 389. Mal. Und ein Höhepunkt will auch von den Teilnehmern besonders vorbereitet sein: der über die Grenzen der Wesermarsch hinaus bekannte und beliebte Festumzug. Neben der Gewerbe- und Kleintierzüchterausstellung, dem Markttrubel und dem Floh- und Pferdemarkt ist er wesentlicher Teil der Veranstaltung.

Und die lebt selbstverständlich vor allem von den Teilnehmern. Und die können sich jetzt schon anmelden. Wer am Sonntag, 1. September, ab 14 Uhr dabei sein will, muss nicht vielmehr tun, als sich ein nettes Motto überlegen, Kostüme schneidern oder mal ganz tief im Kleiderschrank kramen und vielleicht auch noch ein Gefährt schmücken. Wer dann noch bis zum 22. August eine Anmeldung an Rudi Schulenberg, Am Burggraben 6, 26939 Ovelgönne, schickt, sich telefonisch unter Telefon 04401/81760 meldet oder eine E-Mail an rudi.schulenberg@gmx.de sendet und 30 Euro Startgeld überweist, dem steht einer Teilnahme am Umzug durch das Burgdorf nichts mehr im Wege.

Teilnahmeberechtigt sind Wagen, Fußgruppen oder Einzelpersonen, wobei die Motive für die Ausgestaltung ohne jegliche Vorgabe gewählt werden können. Ausgenommen sind verletzende Motive und Werbung jeglicher Art.

Die elf besten Festwagen, Fußgruppen oder Einzelpersonen werden prämiert. Ausgeschüttet werden Geldpreise zwischen 10 und 125 Euro. Auf Beschluss der Hauptversammlung des Bürgervereins Ovelgönne werden jeweils vier einheimische und vier auswärtige Preisrichter für die Bewertung vorgesehen. Neben den Preisen für die besten Beiträge gibt es eine zusätzliche Verlosung, bei der unter allen Teilnehmern drei weitere Preise ausgelobt werden.

Der Veranstalter legt großen Wert darauf, nur kleine Trecker oder Oldtimertrecker einzusetzen. Werden große Trecker benötigt, müssen diese während des gesamten Umzugs von „Reifenengeln“ begleitet werden. Diese dienen der Sicherheit der Teilnehmer und aller Zuschauer.